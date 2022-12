Y que el año que comienza llegue con salud, amor y prosperidad para todos

Noticias

Pero para que ello sea posible es esencial utilizar nuestro automóvil con responsabilidad y seguridad. Por tanto es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones básicas a la hora de asumir el volante.

En primer lugar, si vas a manejar, no consumas bebidas alcohólicas ni ningún tipo de sustancia psicoactiva. No es necesario puntualizar el riesgo que implica manejar con las funciones y los reflejos alterados.

No utilices el celular mientras estás manejando, aún con el auto parado en los semáforos. Es uno de los principales factores de distracción, y causa de la mayor parte de los siniestros de tránsito, muchos de ellos con lesionados y muertes. No hay ninguna razón tan urgente que no admita una espera razonable como la de llegar a destino para revisar los mensajes. Y si ves a otro conductor/a atendiendo el teléfono mientras maneja, alejate. Tomá distancia y cuidate, para evitar que su distracción pueda afectar a quienes viajan contigo. Los que utilizamos la Rambla con frecuencia, diariamente vemos choques en cadena de 2, 3 o más autos, seguramente en la mayoría de los casos, por causa del teléfono celular.

Respetá el carril de circulación. Es la única forma de mantener un tránsito ordenado y con mayor seguridad. El código de tránsito indica que se debe transitar por el primer carril habilitado a nuestra derecha. El de la izquierda debe usarse solamente para superar a otro vehículo que circula más despacio y luego volver. Y aunque no se sancione actualmente, es perfectamente pasible de multas si no se usa correctamente.

Y si salís a la ruta y te encontrás con embotellamientos, no intentes adelantar utilizando la banquina. Además de ser irritante para todos los demás, es una maniobra ventajera que está prohibida y es pasible de multas, pues ese lugar de la ruta se convierte en un carril de emergencia por el que deben pasar los vehículos que prestan servicios de auxilio tales como Policía Caminera, ambulancias, bomberos, etc.

Disfrutá de manejar tratando de que el viaje se convierta en un paseo agradable para todos los que están en tu auto, respetando a los demás actores que utilizan la vía pública. Es fundamental para una sana convivencia y por ende, para un tránsito más seguro.

¡Feliz Año Nuevo!