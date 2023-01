Toyota cambia de CEO por sorpresa, con Akio Toyoda que da un paso atrás

Noticias

Tokio, Japón - La automovilística número uno del mundo, la japonesa Toyota, anunció este jueves por sorpresa el nombramiento a partir del 1 de abril de Koji Sato como presidente y consejero delegado, en sustitución de Akio Toyoda, nieto del fundador del grupo.

Toyoda, de 66 años, quien había sido director ejecutivo desde 2009, asumirá el cargo de presidente de la junta directiva del grupo en lugar de Takeshi Uchiyamada, de 76 años.

Koji Sato, de 53 años, había sido Director de Operaciones y Director de Marca del Grupo desde enero de 2021. También fue desde 2020 presidente de Lexus International Co, la marca premium de Toyota, y presidente de Gazoo Racing, la marca de automovilismo del grupo.

Se unió a Toyota en 1992, luego de estudiar ingeniería mecánica en la prestigiosa Universidad de Waseda en Tokio.

Akio Toyoda elogió las virtudes de su sucesor durante una conferencia de prensa en línea el jueves, en particular su "juventud", su amor por los autos y el dinamismo de su equipo.

"Para promover el cambio en un momento en que el futuro es impredecible, el líder debe permanecer en primera línea. Para ello, se necesita resistencia, energía y pasión", explicó el Sr. Toyoda.

"Es joven y tiene colegas de ideas afines, así que espero que pueda cruzar los límites que yo mismo no he podido cruzar", dijo.

"Soy ingeniero y me he dedicado al desarrollo de automóviles durante mucho tiempo. Me gusta fabricar automóviles", dijo Sato el jueves.

Estos cambios de gobierno deberán formalizarse formalmente después de la reunión general ordinaria del grupo a finales de este año.

Retraso en la electricidad

"Es positivo porque rejuvenecerá la gestión de la empresa" mientras mantiene una forma de estabilidad con el Sr. Toyoda en una función de supervisión, dijo el analista automotriz Tatsuo Yoshida en una nota de Bloomberg Economics.

Akio Toyoda también tenía 53 años cuando se convirtió en el CEO más joven de Toyota en 2009, en un momento en que el grupo, duramente golpeado por la crisis económica mundial, buscaba reunirse en torno al símbolo de la familia fundadora.

Tras un vacilante primer paso, este apasionado del automovilismo (y feliz piloto bajo el seudónimo de "Morizo") se ha convertido en un carismático jefe.

Ha elevado regularmente a su grupo al número uno mundial en su sector en términos de volumen de ventas, gracias en particular a sus excelentes posiciones en China y América del Norte.

Desde 2020, Toyota vuelve a estar en lo más alto de este ranking, por delante del grupo alemán Volkswagen.

Campeón de los motores híbridos y pionero del hidrógeno, Toyota, sin embargo, ha tardado en acelerar en los vehículos de batería eléctrica, a diferencia de muchos de sus principales competidores extranjeros, lo que ha atraído muchas críticas, en particular de las ONG ambientales.

El grupo finalmente anunció importantes inversiones en este segmento a partir de finales de 2021, pero casi a regañadientes.

El Sr. Toyoda, por lo tanto, continuó siendo regularmente escéptico acerca de las perspectivas de los autos eléctricos para el mercado masivo.

Y el año pasado, el lanzamiento del SUV bZ4X, el modelo inaugural de la primera gama eléctrica de Toyota, se vio interrumpido por una humillante campaña de retirada justo después de que saliera a la venta, debido a un problema con las fijaciones de las ruedas.

Acerca de la continuidad del Sr. Toyoda, Koji Sato prometió el jueves continuar "acelerando la transición a la electrificación", mientras se asegura de que se produzcan automóviles que "respondan a diversos valores y necesidades locales".

Este es el credo actual del grupo de no poner todos los huevos en una sola canasta y dejar tantas opciones como sea posible a sus clientes, dependiendo del ritmo de la transición hacia las bajas emisiones de carbono en sus respectivas regiones.

AFP - por Étienne BALMER