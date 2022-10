TN Clase 3 argentino: Diego Noceti correrá la décima Fecha con sede en Trelew, Chubut

Noticias

Con sede en los 3.950 metros del autódromo Mar y Valle de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, el Turismo Nacional Clase 3 disputará la décima Fecha de la temporada el próximo 15 y 16 de octubre.

Allí estará el piloto compatriota Diego Noceti con el Ford Focus del equipo Alcuat Racing en una nueva oportunidad para lucir el buen nivel al que ha llegado en la difícil categoría del automovilismo argentino.

Aunque por distintas circunstancias el resultado final no ha reflejado el notorio avance de Noceti en la categoría, lo concreto es que el ex Campeón Nacional de Turismo Libre y Superturismo logró este año el objetivo de estar siempre entre los 15 mejores. Y esa será la meta el próximo fin de semana cuando el sábado salga a pista para los entrenamientos y luego la clasificación.

Deberá trabajar en la puesta a punto del auto al mismo tiempo que reconoce un autódromo en el que no ha corrido. “Llegan las últimas carreras donde vamos a los autódromos que no tengo rodaje anterior. Lo bueno es que tengo un muy buen auto, equilibrado, que me ayudará a encontrar bastante rápido los secretos de la pista. La idea es poder hacer una buena clasificación para poder iniciar el fin de semana entre los 15 primeros y luego avanzar en la Serie y la Final”, destacó Diego Noceti.

La actividad comienza el sábado con dos entrenamientos y la clasificación y el domingo las Series Clasificatorias y la Final a la hora 13.35 sobre 22 giros o 40 minutos totales.

Mario Rosa - Prensa