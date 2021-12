Supercampeones: Max Verstappen logra su primer título, y Etchegorry el cuarto

Noticias

Nacional de Pista – El Pinar

Superturismo: cuarto título de Etchegorry y tercero para Toyota

En una carrera final donde el condimento extra fue la lluvia, Fernando Etchegorry (Toyota Etios) se alzó con el título de Campeón Nacional de Superturismo tras una competencia disputada en el autódromo de El Pinar que terminó con el primer triunfo del año de Jorge Pontet, primero de la marca Audi y además, doblete del modelo alemán ya que su hermano Javier arribó segundo por delante de Guillermo Laguardia (Citroen DS3).

Con su título 2021, Fernando Etchegorry se consagró además como el máximo ganador de campeonatos en la máxima categoría de AUVO al alcanzar su cuarta corona, las tres últimas consecutivas.

Hasta este domingo, solo cuatro pilotos – entre ellos Etchegorry - habían alcanzado tres campeonatos.

Por su parte la marca Toyota se impone por tercer año consecutivo ratificando claramente que es el equipo a vencer.

La carrera final no tuvo una lucha por el título como se esperaba. El máximo rival del campeón, Frederick Balbi (Peugeot 208), no realizó una buena clasificación y partiendo desde los últimos lugares de la grilla, solo debía esperar un milagro que nunca llegó.

Fernando Etchegorry manejó el Toyota Etios con total solvencia pese a las condiciones extremas de la pista y nunca estuvo en riesgo su título cerrando la competencia en el quinto lugar.

El Toyota Gazoo Racing Uruguay cerró el año copando todos los títulos posibles: el Campeonato de Pilotos con Fernando Etchegorry; la Copa Challenge con Mauricio Geymonat y el Campeonato por Equipos gracias a la suma de puntos final de Etchegorry y Geymonat a bordo de los Etios.

Por su parte y en una carrera de desenlace infartante, el joven Bruno Rodríguez se alzó con el Campeonato de Superescarabajos por mínima diferencia ante Matías Abella; Carolina Larratea en notable reacción conquistó el tercer título en la monomarca SuperSonic; Heber López en reñido desenlace mantuvo el #1 ante Stefano Poggio en tanto que Guillermo Labandeira y Pedro Neyeloff son los Campeones Nacionales en las dos divisiones del Turismo Histórico Pista.

Fórmula Uno – GP de Abu Dhabi

De vencido a vencedor: Max Verstappen, nuevo Campeón Mundial

El flamante campeón mundial Max Verstappen dio sus primeros conceptos como nuevo monarca de la Fórmula 1, tras una definición apasionante.

“No lo puedo creer. Estuvimos toda la carrera peleando. Me acabo de dar cuenta que me salió una ampolla. Es extraordinario lo que hizo el equipo Red Bull, y Honda. Me dieron todas las herramientas necesarias para llegar hasta acá”, comentó Max Verstappen, tras consagrarse campeón de la Fórmula 1 al vencer en el Gran Premio de Abu Dhabi, fecha final del certamen.

El piloto de Red Bull fue saludado por su gran rival, Lewis Hamilton, a quien superó en la última vuelta para consagrarse campeón. También fue saludado por el padre de Hamilton, cuando estaba acompañado por su propio padre, Jos Verstappen, ex piloto de Fórmula 1.

“Checo hizo un gran trabajo de equipo y es un excelente compañero”, destacó Verstappen, al hacer alusión al momento en el que el mexicano complicó la tarea de Hamilton cuando iba adelante.

“Adoro a mi equipo. Podría estar 15 años consecutivos aquí. Estoy sumamente feliz. Me dieron la confianza por ser parte de este maravilloso equipo”, comentó Verstappen.

Mario Rosa