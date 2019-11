Santiago Urrutia vuelve al podio en los 200 km de Buenos Aires del Súper TC2000

Automovilismo

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2019 - El equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia logró hoy en los 200 Kilómetros de Buenos Aires un brillante resultado que le permite a Matías Rossi mantener la punta del campeonato por cinco puntos, cumpliendo así el objetivo inicial que se había impuesto para esta fecha. Rossi y Santiago Urrutia finalizaron en el tercer lugar la competencia que se extendió por un total de 57 vueltas. Julián Santero y Emiliano Spataro fueron P4 y Mariano Altuna junto a Manuel Luque finalizaron P10.

La competencia, exigente como se preveía, tuvo un inicio complejo para el binomio Rossi - Urrutia, con el piloto uruguayo largando la competencia y cayendo al puesto 14 desde el octavo inicial. En esa posición Urrutia entregó el Corolla en perfectas condiciones a Rossi en la vuelta 25 y, tras un perfecto cambio de pilotos comandado por el personal de mecánicos del Equipo, Rossi pudo volver rápidamente a la pista, incluso con dos neumáticos nuevos adelante. Desde allí, el ritmo de vuelta de Rossi fue contundente y eso le permitió descontar distancias hasta el tercer puesto final, protagonizando un emocionante duelo con el bicampeón Facundo Ardusso en las vueltas finales de la Carrera.

El podio de hoy en los 200 Kilómetros de Buenos Aires le permiten a Rossi mantener la punta del torneo con una diferencia que ahora se ha reducido a cinco puntos, cuando faltan dos competencias para el final de la temporada del Súper TC2000.

Quienes también hicieron un gran trabajo conjunto fueron Julián Santero y Emiliano Spataro. En este caso el encargado de iniciar la carrera desde el cuarto lugar fue Santero, quien luego fue reemplazado por Spataro en la vuelta 26 y hasta el final de la competencia. El binomio del Corolla #68 se mantuvo en el tercer lugar hasta el final y a falta de dos vueltas cedió la posición al Corolla de Matías Rossi en el marco del buen trabajo en equipo pensando en el torneo. Es importante destacar que el cambio de pilotos y neumáticos de Santero - Spataro fue el más rápido de la carrera.

Completando el trabajo del fin de semana, Mariano Altuna y Manuel Luque llevaron su Corolla al décimo lugar luego de largar en el puesto 16. El inicio de la competencia estuvo a cargo de Luque y el cierre quedó en manos de Altuna, luego de otro buen trabajo en boxes.

Tras este resultado, el equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia deja Buenos Aires con la satisfacción del objetivo cumplido, de haber logrado un nuevo podio en la categoría, esta vez en la carrera más importante del año y de haberse destacado, una vez más, con un perfecto trabajo en boxes.

La próxima fecha del torneo se llevará a cabo en el Autódromo de la Ciudad de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, del 22 al 24 de noviembre.

Los protagonistas

Matías Rossi (P3) - "Estoy muy contento, no esperaba estar en el podio luego de haber perdido esas posiciones en el inicio de la carrera. Pero Santi hizo un gran trabajo, me entregó el auto muy entero, con el equipo realizamos un gran cambio de pilotos y de reemplazo de neumáticos y con un gran ritmo pudimos llegar al podio. Fue un resultado inesperado realmente porque no tuvimos unas buenas primeras vueltas, pero luego de mitad de Carrera el Corolla tuvo un ritmo contundente y me permitió ir para adelante. Sabíamos que era una carrera decisiva para el campeonato y la corrimos como tal. A Santi le pedimos que traiga el auto sano y así fue, le agradezco mucho por ello. También quiero agradecer y destacar a Santero-Spataro que me cedieron la posición. Ahora nos quedan dos fechas para seguir luchando por nuestro objetivo final de la temporada".

Santiago Urrutia (P3) - "Hicimos un cambio de piloto muy rápido y una buena estrategia para que Matías pueda aprovechar la goma en la segunda parte de la carrera. Lamentablemente no pude largar bien, casi se me para el auto. Después sólo traté de mantener el nivel del auto y poder entregárselo bien a Matías. Estoy muy agradecido a Rossi por todo lo que me enseño durante el fin de semana. Compartir el podio con los mejores pilotos de la Argentina, a quienes admiro mucho, es impagable. Para mí fue una semana muy difícil, perdí un familiar muy cercano el domingo pasado y fue muy duro. Me sentí muy apoyado por todo Toyota. Terminar en el podio fue el cierre perfecto. Deseo que Matías salga campeón este año".

Julián Santero (P4) - "Fue una muy buena carrera para nosotros, hicimos un gran trabajo con Emiliano Spataro, a quien agradezco profundamente por el nivel de profesionalismo que nos entregó y que nos permitió cerrar estos 200 Kilómetros de Buenos Aires con un gran resultado. También quiero destacar el brillante trabajo del Equipo en la detención en boxes, que nos permitió ser los más rápidos en esta instancia clave de la competencia. Me voy conforme porque cumplimos con un gran papel y porque pudimos también ayudar al equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia en la lucha por el campeonato, cediendo el lugar a Rossi sobre el final, en una decisión que me parece lógica en la instancia en la que estamos".

Prensa Toyota Gazoo Racing YPF Infinia - Fotos: Hernán Capa