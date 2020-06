Santiago Urrutia: tras abandono en la primera carrera, logra su primer podio en la segunda

Automovilismo

A bordo del Ligier JS F3/Honda del HMD Motorsports, Santiago Urrutia concretó su estreno en la Fórmula Regional Américas. La categoría colocó 17 monoplazas en la grilla (algunas ausencias de último momento) y un abanico de pilotos de 10 países, entre ellos Uruguay.

Las dos primeras carreras que pautaron el inicio del certamen en su tercer año de vida y con una beca para el Campeón proporcionada por la firma Honda, se disputaron en el autódromo de Lexington, Mid Ohio.

El fin de semana de estreno no empezó bien para nuestro compatriota. En el primer entrenamiento apenas pudo completar 6 giros al romperse dos veces la trompa. En el segundo entrenamiento, la cosa fue peor: no pudo salir pues el equipo equivocó el set de neumáticos y si salía, sería penalizado y por fue imposible enllantar nuevos neumáticos.

Derecho a la clasificación que colocó al coloniense en quinto lugar. No estaba mal si se tiene en cuenta que no pudo trabajar en el auto en la fase de entrenamientos pero en los tiempos, la diferencia era de medio segundo.

Primera Carrera: en gran largada, de 5º a 2º

A ciegas con el rendimiento del auto respecto a algunos ajustes de último momento, puso una vez más su sello para adelantar posiciones muy rápidamente, al completarse la primera vuelta. Pero se veía que empezaba a hacer "magia" para poder manejar el auto y mantener ese valioso segundo lugar.

Así pudo contener primero al brasileño Franzoni y luego, sobre el final de la carrera, a su compañero Malukas. Todo parecía indicar que con un auto indomable, sacaría un gran resultado. Pero en la zona de las "eses", el auto se movió de atrás, se fue levemente afuera y quedó patinando en el pasto mojado (había llovido la noche anterior) y no pudo volver al asfalto para al menos llevarse algunos puntos. Solo faltaban 2 giros para concretar la proeza.

Segunda Carrera: sin velocidad, sacó un tercer lugar

Partiendo desde el tercer lugar, otra vez a manejar un auto a ciegas, sin poder probar los nuevos cambios que el equipo introdujo para mejorar la pésima adherencia del tren trasero que le consumió los neumáticos en la Carrera 1.

Largó tercero y no pudo intentar nada siquiera en la largada. Allí se mantuvo, a razón de medio segundo por vuelta más lento que el sueco Linus Lundqvist y su compañero David Malukas, indiscutiblemente los dos autos más rápidos del fin de semana. Esa falta de contundencia le llevó a tener que extremar nuevamente el manejo en el cierre de la carrera cuando se le vino encima el piloto de Singapur Danial Frost del siempre temido equipo Andretti.

Pero esta vez Santiago Urrutia pudo sortear la difícil situación y cruzar la meta tercero. Primer podio en la categoría y primer podio en versión coronavirus: sin celebración y con tapabocas.

Campeonato: Santiago Urrutia arrancó noveno

Tras los resultados registrados en las dos primeras carreras del total de 16, Santiago Urrutia se coloca noveno con 15 puntos en tanto el sueco Lundqvist se llevó todo: 50 puntos y comanda el campeonato por delante de David Malukas con 36 y el brasileño Víctor Franzoni (tercero en Carrera 1) con 19 unidades.

"Como toda primera experiencia, hubo muchos errores"

"Fue un fin de semana de altibajos", comenzó explicando Santiago Urrutia desde Mid Ohio. "No poder probar jueves y viernes nos condicionó mucho porque pusimos puestas a punto para las dos carreras que no funcionaron. Incluso el domingo, el auto iba peor que el sábado, fue durísimo poder conducirlo a un ritmo más o menos seguro para poder mantener el tercer lugar y que no sucediera lo que sucedió el sábado cuando me salí de pista porque tenía los neumáticos traseros muy, muy, gastados", añadió. "Yo creo que sumar puntos y un podio al final nos permite decir que podemos estar en la pelea. Por lo que se vio, Lundqvist y Malukas serán dos duros rivales. Hay muchas cosas para corregir. Como toda primera experiencia, se cometieron errores pero tengo toda la confianza en el equipo para seguir mejorando", destacó. Respecto a la próxima competencia, indicó que "no puedo predecir nada. Nunca corrí en Virginia y el equipo tampoco", concluyó.

Próxima competencia

La siguiente Fecha, segunda de la temporada, se disputará en el autódromo Virginia International Raceway de la ciudad homónima entre los días 17 y 19 de julio próximos.

Mario Rosa - Secretaría de Comunicaciones