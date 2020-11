Santiago Urrutia competirá este fin de semana en la Sexta Fecha del Nacional de Karting

Automovilismo

Santiago Urrutia en el Nacional de Karting

Tras la cuarentena y los controles, quedó habilitado

La competencia se disputará en el Kartódromo Luis P. Serra de la ciudad de San José

Una gran noticia para el karting uruguayo: Santiago Urrutia estará presente en la Sexta Fecha (y última) del Campeonato Nacional de Karting. Luego de realizar la cuarentena obligatoria y superar los controles médicos, el piloto confirmó que competirá en la categoría Master el próximo fin de semana -28 y 29 de noviembre- en el kartódromo internacional Luis P. Serra de la ciudad de San José.

"Soy un agradecido eterno a la Federación Uruguaya de Karting. No solo porque en ella me inicié sino porque siempre he sentido su apoyo y su respaldo incluso en los momentos difíciles. Cada vez que pueda, estaré junto a ella para apoyarla y retribuirle todo lo que me ha dado", destacó en primera instancia el coloniense.

La categoría Master de la Federación Uruguaya de Karting reúne a los grandes campeones de las últimas temporadas del Nacional de Karting e incluso allí hay pilotos ya con recorrido internacional. Figuras de la talla de Agustín Cejas -además locatario-, Juan Ignacio Teske, Tomás Granzella, Gonzalo López e Ignacio Moreira serán entre otros duros rivales para el coloniense que vuelve a subirse a un kart después de muchos años.

En ese sentido, Santiago Urrutia destacó lo siguiente: "Soy competitivo. Me gusta medirme con los mejores y ver donde estoy. Hace tiempo que no me subo a un kart, ya tengo 24 años, pero competir contra los que hoy son los mejores en la categoría Master, es un lindo reto, todo un desafío y daré lo mejor para tratar de superarlos. Sé a lo que me enfrento y eso es lo que más me gusta: tener un gran desafío".

La Sexta Fecha del Nacional de Karting es organizada por la Federación Uruguaya de Karting. El formato central consta de entrenamientos el sábado y competencias el día domingo.

Si bien el acceso de público a boxes está prohibido por Protocolo Sanitario, el hecho de que el kartódromo de San José -ubicado en rutas 11 y 3- se encuentre dentro del Parque Rodó maragato, hace que las competencias se puedan apreciar detrás del alambrado por cuanto se trata de un parque público.

Mario Rosa - Secretaría de Comunicaciones S. Urrutia