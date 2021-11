Santi Urrutia y otros pilotos uruguayos en el exterior, cerraron el año con saldo positivo

Noticias

Mundial de Turismos FIA-WTCR - Sochi, Rusia

Santiago Urrutia cerró el año con estadística favorable

Si bien en las dos carreras finales signadas por la lluvia las cosas no se le dieron como esperaba, finalizó la temporada en el quinto lugar mejorando su ranking 2020. Con las disputas finales en Sochi, Rusia, condicionadas por la lluvia, Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) no logró tener el fin de semana que hubiese deseado, especialmente en la Carrera 2 que había vía libre para ir a más ya todos liberados al definirse los Mundiales en juego en la Carrera 1.

Su aspiración era poder encaramarse en los tres primeros lugares de la tabla anual final. Había con qué.

Tras conseguir el noveno lugar final en la Carrera 1 en un rol claro de proteger los intereses del equipo y por ende, sin aspiraciones de avanzar (debía cuidar las espaldas de Yann Ehrlacher e Ivan Muller, en la Carrera 2 fue al todo o nada. Hizo una gran largada dejando en claro que iba al ataque para saltar del décimo al quinto lugar al abordar la curva 1.

Pero el estado del piso muy resbaladizo por la copiosa lluvia, llevó a que otro rival le golpeara y le dañara la suspensión delantera obligando al uruguayo a abandonar la carrera.

Por cierto, fue un gran fin de semana para el equipo Cyan Racing Lynk & Co consiguiendo ya en la Carrera 1 el objetivo que fueron a buscar: el Campeonato Mundial por Equipos y el Campeonato Mundial de Pilotos que conquista por segunda vez y consecutiva el joven Yann Ehrlacher.

Un Mundial “corto” debido a la pandemia que se cierra de manera inobjetable para los “autos azules” y que queda para Santiago Urrutia el saldo de terminar el año como uno de los cuatro pilotos con más victorias (2) y segundo en cuanto a podios cosechados con 5 sólo superado por el Campeón Mundial que totalizó 6.

Por lejos el mejor piloto Sudamericano pese a ser el de menos experiencia. Con respecto a 2020, una estadística que refleja claramente su crecimiento y consolidación en el Mundial.

En 2022 Santiago Urrutia estará nuevamente en el Mundial de Turismos FIA-WTCR. Será un año muy duro con 10 Fechas y 20 carreras.

TC2000 – Buenos Aires, Argentina

De los cuatro uruguayos presentes, se lució Cyro Fontes

La última Fecha del TC2000 cerró y con lluvia la temporada 2021 en el autódromo de Buenos Aires, competencia que contó con cuatro uruguayos.

En el balance de viernes y domingo (sábado no hay actividad), indudablemente destacó el gran avance y protagonismo de Cyro Fontes (Citroen C4-FDC Motorsport) quien no solo consiguió su primer podio al finalizar segundo en la carrera corta (Sprint) del viernes sino que además lo hizo dando pelea y a gran nivel en la lucha por la victoria.

Por lejos, el mejor fin de semana de Fontes que parece consolidado en la categoría y que el domingo en la Final, volvió a transformarse en el mejor uruguayo al finalizar sexto.

Por su parte Rodrigo Aramendia (Citroen C4-FDC Motorsport) estuvo perseguido por la mala suerte personificada en el piloto Eugenio Provens. Tanto el viernes como el domingo, le arruinó lo que venían siendo dos buenas carreras con sendos golpazos. Aramendía finalizó quinto el Sprint y sexto en la Final bajo lluvia.

Lo mejor de Juan Manuel Casella (Peugeot 408-Fineschi Racing) se vio parcialmente en el Sprint pero luego fue cayendo para terminar séptimo en tanto en la Final arribó 12. No obstante y tras su fugaz paso por la categoría en 2019, con buenos parciales demostró encajar enseguida en el TC2000.

Tampoco pudo redondear Gonzalo Reilly (Ford Focus-JM Monteagudo Racing) debido a varias dificultades en el auto. Fue octavo en el Sprint y 13 en la Final.

TC Pick Up – El Villicum, Argentina

Eddy Mion cerró el año como quería: entre los 20 mejores

Fue un año difícil, duro, con momentos tensos para el pandense Eddy Mion (Ford Ranger) en la categoría TC Pick UP. Incluso cuando quedó en cuarentena en Buenos Aires a consecuencia de contraer Covid-19 que le costó saltearse alguna competencia.

Todo eso quedó ahora de lado al poder cerrar con una gran Final su participación 2021 y con ello, tomar más impulso para volver en el 2022 con más experiencia e incluso sumando otra Pick Up al equipo.

La TC Pick Up finalizó su ciclo 2021 con una gran carrera en el autódromo de El Villicum, primera vez que las Pick Up pisaban ese gran circuito. En ese contexto, Eddy Mion no pudo clasificar bien (28) perseguido por varias fallas y roturas pero en la Final se despachó a gusto para avanzar desde el fondo y terminar en el lugar 16.

Lo dicho, un final que borró de un plumazo varias finales sin poder redondear un buen resultado y cumpliendo la meta de estar entre los 20 mejores.

Por tercera vez, Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) se consagró campeón ganando la batalla personal a Mariano Werner.

Mario Rosa