No es sorpresa, pero Hamilton suma un nuevo Campeonato Mundial de Fórmula 1

TC - Toay, Argentina

Mauricio Lambiris en la largada se quedó sin final

Un domingo muy amargo para Mauricio Lambiris en la 14ª Fecha del TC con sede en Toay, La Pampa.

Tras muy buena Serie avanzando dos lugares (de sexto a cuarto) y quedar en la 11ª posición de la grilla, en la salida para la vuelta previa el motor no funcionó (aparente falta de presión de nafta) y se quedó sin correr.

Aunque entró a los play off, la chance de pelear por el título se evaporó ya que no solo quedó muy atrás en los puntos sino que además no depende de sí mismo.

Turismo Pista C2 - Concordia, Argentina

Felipe Dogliani arrancó bien pero otro golpazo lo dejó atrás

El fin de semana de Felipe Dogliani en el Turismo Pista Clase 2 empezó complicado con una clasificación que no salió todo lo bien que esperaba pues en la primera sesión clasificatoria quedó 21 y en la segunda, nadie pudo bajar los tiempos consecuencia de la lluvia intensa que se precipitó sobre el autódromo de Concordia, en Entre Ríos.

Sin embargo y bajo esa condición, el uruguayo pudo abrirse paso en la Serie, avanzar varios lugares y quedar bien ubicado para la novena Final del año de la dura y áspera categoría.

Fue a la grilla de la penúltima competencia del año en el casillero Nº 15, avanzando seis lugares con respecto a la clasificación.

En la primera vuelta de la Final y tras cuatro curvas ya estaba 11 y con firmes expectativas. Pero también antes de cerrar ese primer giro, comenzaban los duros golpes obligando a la neutralización de la carrera. Una vez reiniciada "fue el turno de Dogliani" quien recibió un tremendo golpazo en la curva 2 que lo sacó de la pista. Cayó a la última posición y con el auto dañado al quedar trancada la caja de velocidades. Siguió como pudo solo usando la cuarta velocidad y gracias a otra seguidilla de fuertes impactos, dominantes durante toda la prueba, pudo terminar en el lugar 14.

Fue tal la violencia que la mitad de la categoría (16 autos) quedó fuera de carrera por causa de tantos golpes y vuelcos.

TC2000 - Buenos Aires, Argentina

Fernando Rama 10º y Rodrigo Aramendía 12º

Con distintas expectativas, Rodrigo Aramendía y Fernando Rama compitieron en la undécima fecha del TC2000 con sede en el circuito Nº 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Aramendía, a bordo del Peugeot 408 del equipo DTA Racing, iba en busca de una actuación convincente que lo colocara entre los 10 mejores.

Por su parte, Fernando Rama (Peugeot 408 Fineschi Racing) viajó a Buenos Aires solo con la misión de aprovechar la oportunidad que le dio el equipo de estrenarse en la categoría y de paso, prepararse para la 9ª Fecha del Superturismo que utilizará ese mismo escenario el próximo fin de semana.

No fue ni cerca el fin de semana que esperaba Rodrigo Aramendía pero en la Final, aunque muy lejos del podio en el rendimiento, al menos iba por el décimo lugar y con aspiraciones de algo más en la medida que se trató de una carrera larga, a 30 giros. Pero un rival se equivocó feo, lo golpeó mal y allí quedaron sus pretensiones. Aún así, pudo seguir con el auto dañado pero solo para cerrar la carrera y cruzar la meta en el lugar 12.

En cuanto a Fernando Rama, misión cumplida: terminó la carrera, fue mejorando siempre y sobre el final, tras preservar el auto en los primeros giros, le dio para atacar y llegar finalmente décimo pero en franca pelea por el octavo y noveno lugar.

Fórmula Uno - GP de Estados Unidos en Austin

Ganó Bottas pero Hamilton es el campeón mundial

Con el segundo puesto en Austin, el piloto de Mercedes Lewis Hamilton llegó a seis campeonatos y superó al argentino Juan Manuel Fangio, quien acumuló cinco. Además, quedó a un título del máximo campeón, el alemán Michael Schumacher.

Hamilton llegó a la Fórmula 1 en 2007, para compartir el equipo McLaren con Fernando Alonso, que en ese momento ya era bicampeón mundial. Tras varias asperezas y una ruptura de relación entre ambos, el español abandonó la escudería un año después para pasar a Ferrari. Hamilton se quedó y en 2008 logró su primer campeonato.

El primer título llegó tras una carrera para el infarto en Brasil. Felipe Massa, de Ferrari, parecía que se llevaba el certamen, pero el británico consiguió el puesto que le faltaba para ser campeón en la última vuelta y festejó en Interlagos, con sólo 23 años, 9 meses y 26 días.

Tras algunos años de incertidumbre en McLaren, Hamilton pasó a Mercedes en 2013, reemplazando a Michael Schumacher. Un año después llegó su segundo campeonato, tras 11 victorias en la temporada. En 2015 llegó el tercero, con 10 triunfos y una batalla intensa con Nico Robserg, su compañero de equipo.

El 2016 fue para Rosberg, que a final de año se retiró de la Fórmula 1. Valtteri Bottas llegó al equipo para ocupar su butaca y Hamilton consiguió su cuarto campeonato en 2017, donde peleó con la Ferrari de Sebastian Vettel.

En 2018 también tuvo a Vettel como su principal rival, aunque el británico sacó mayor diferencia y festejó el quinto campeonato mundial. Allí alcanzó a Juan Manuel Fangio.

La temporada actual fue abismal para Hamilton. Las dos Ferrari no tuvieron el rendimiento esperado en el primer semestre del año y el inglés sacó ventaja rápidamente. Su rival fue Bottas, quien no pudo alcanzarlo, y Hamilton logró su sexto título, quedando a uno de Michael Schumacher.

Todo el público que se acercó al circuito de Austin el fin de semana fue testigo de la consagración de Lewis Hamilton como campeón del mundo por sexta vez en una temporada que lo tuvo como gran animador.

Hamilton le bajó el telón a la disputa del campeonato 2019 con diez triunfos: Bahrein, China, España, Mónaco, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Rusia y México. A su vez, subió al podio en 16 de los 19 Grandes Premios que se disputaron hasta el momento. Esto es sinónimo de la gran confiabilidad que recibió Hamilton por parte de todo el equipo Mercedes.

Por otra parte, Hamilton a lo largo de estos 18 Grandes Premios también se destacó en las tandas de clasificación, ya que fue el más rápido en las competencias de Australia, Mónaco, Francia y Alemania.

El Gran Premio de Estados Unidos celebrado en Austin no tuvo grandes emociones. Valteri Bottas fue dominador excluyente desde la clasificación y lideró el uno-dos del equipo Mercedes que recién sobre el final apenas recibió una leve amenaza de Max Verstappen (red Bull) quien finalmente llegó tercero.

Defeccionaron las Ferrari. Vettel rompió suspensión trasera derecha y Leclerc nunca estuvo a la altura. Tras 13 GP consecutivos, Ferrari se bajó del podio.

MotoGP - Malasia

Algo cambió: ganó Maverick Viñales

El motociclismo siempre da revancha. Lo que fue un duro golpe para Viñales al caerse en la última vuelta cuando tenía la victoria servida en Australia, aquí y ahora consigue vencer a su rival, Marc Márquez en el circuito de Sepang, Malasia.

Marc Márquez (Honda), después de una impactante caída en clasificación, remontó nueve puestos para terminar luchando por la victoria en Sepang.

Sin embargo, la recuperación de las Yamaha se hizo evidente con la actuación formidable de Maverick Viñales, a la postre ganador del GP malayo. El piloto del Monster Yamaha Motogp ganó de punta a punta con Márquez segundo y Dovizioso al podio. Valentino Rossi fue 4º, para alegría del pueblo rossista.

La carrera tuvo todos los condimentos con Jack Miller tomando el control inicial brevemente y una batalla sin cuartel por los puestos de cabeza donde Viñales fue dominando el penúltimo gran premio de la temporada.

En Moto2, el hermano de Marc, Alex Márquez se consagró campeón con el team Marc VDS Estrella Galicia.

Mario Rosa