Marcha atrás: Franco Colapinto pidió disculpas “por la pelotudez” que dijo sobre Uruguay

Franco Colapinto pidió disculpas públicas luego de sus declaraciones referidas a Uruguay, en las que tildó al país charrúa de “provincia” y dijo que los uruguayos “le copiaron todo” a Argentina.

Días atrás, el deportista expresó en el podcast español Nude Project: “Uruguayos hay muy pocos en Uruguay. Es como una provincia argentina”. “El mate no lo inventaron. El dulce de leche tampoco, las empanadas tampoco. No inventaron un choto, boludo. Se copiaron todo”, señaló.

“Che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay”, comenzó escribiendo el piloto argentino de la escudería Alpine de la Fórmula 1, en la red social X (antes Twitter).

“Fue, obviamente, en tono de joda, en un podcast divertido entre amigos”, explicó, y luego reconoció: “A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo”.

“No quise ofender a nadie. Me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas, y me prendí... Amo a Uruguay, el cariño que me dieron todo el año pasado, y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”, cerró.

