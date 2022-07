Maite Cáceres y Diego Noceti corren el fin de semana en EEUU y Argentina, respectivamente

Noticias

Diego Noceti en Termas de Río Hondo

Séptima Fecha del TN Clase 3 el 30 y 31 de julio

Con buenas expectativas tras la presentación en La Pedrera, el piloto compatriota Diego Noceti, a bordo del Ford Focus del equipo Alcuat Racing, va con mucho y fundado optimismo a la séptima Fecha del TN Clase 3 que compite el sábado 30 y domingo 31 de julio en el autódromo internacional Termas de Río Hondo, Argentina.

Pista desafiante para el ex Campeón Nacional de Turismo Libre y Superturismo que va decidido a lograr el objetivo de colocarse en la clasificación entre los 15 mejores y con ello, mirar el comienzo del fin de semana desde una mejor perspectiva.

“En La Pedrera, un poco por no cometer errores que contra el muro se pagan carísimo, no aproveché bien mi vuelta de clasificación y eso me condicionó bastante para el fin de semana. Es el aspecto que debo tratar de mejorar porque después, ya lo vimos, el auto tiene muy buen ritmo y pude abrirme paso. Sinceramente, voy a este autódromo de primer nivel con mucha ilusión”, destacó Diego Noceti antes de partir hacia Argentina.

El TN Clase 3 saldrá a pista el sábado para entrenamientos y clasificación en tanto el domingo las Series comienzan a las 09:45 y la gran Final a las 13:35 horas.

Toda la actividad del domingo se podrá seguir en vivo a través de TV Pública y MotorPlay.

Maite Cáceres vuelve a Road América pero en USF Junior

Apoyando a su equipo International Motorsport en la lucha por el Campeonato de Equipos en la UFS Junior, Maite Cáceres vuelve este fin de semana a la competencia y se encontrará nuevamente con el complejo circuito de Road América, Wisconsin.

Tras un fin de semana de nuevas experiencias en el autódromo de Paul Ricard invitada por la W Series, el equipo International Motorsport quiere defender el Campeonato de Equipos en la UFS Junior y va con todo su potencial. Eso incluye a Maite, que además, tiene la oportunidad de seguir en rodaje y acumular más experiencia.

El programa de la USF Junior establece entrenamientos, clasificación y luego tres carreras, una el sábado y las restantes dos el domingo.

“Es una linda oportunidad para sumar experiencia y en una pista muy difícil. Pero a la vez, poder darle una mano al equipo que busca consolidarse entre los mejores al disputarse este fin de semana la penúltima Fecha. Estaré también en COTA (Autódromo de Las Américas, Texas) en la última de la USF Junior para apoyarlos y familiarizarme con la pista para cuando compita con la F4 USA”, destacó Maite.

El programa central de Maite este fin de semana arranca el sábado 30 con la clasificación a las 12:55 horas de Uruguay y luego la Carrera 1 a las 17:25 horas.

El domingo 31, la Carrera 2 será a las 11.30 y la Carrera 3 a las 16:05 horas.

Imágenes, resultados y tiempos en vivo en: https://www.usfjuniors.com/

Mario Rosa - Prensa