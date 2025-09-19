Ligier Júnior Fórmula: Gastón Irazu buscará consagrarse campeón este fin de semana

Gastón Irazu correrá este fin de semana la quinta fecha de la Ligier Júnior Fórmula en el autódromo de Virginia International Raceway en la ciudad de Danville.
El joven piloto uruguayo de Champagne Racing buscará asegurar su título en esta temporada 2025 con sus dos carreras: el sábado a las 10:45 horas y el domingo a las 15:45.
A falta de dos fechas y cuatro carreras (se corren dos por etapa), Irazu lidera el campeonato con una ventaja de 42 puntos sobre su principal adversario, Drew Szuch (Berg Racing), oriundo de Illinois.
El charrúa ganó 5 de las 11 competencias disputadas hasta el momento. En el peor de los casos, de no lograr el título este fin de semana, buscará quedar en posición para definirlo en el Barber Morosport Park.
Para consagrarse, Irazu debe quedar 51 puntos por delante de su inmediato perseguidor, ya que en la última fecha habrá 50 unidades en disputa.
Se podrá observar a través de SpeedTour TV en YouTube.
Mario Rosa
