Noticias

Lanzamiento regional: Volkswagen actualiza su pick up Saveiro y da pelea en el segmento

En busca de identidad propia

El segmento de las pick ups derivadas de los hatchs compactos se inventó en Brasil. También por eso, toda vez que se registra algún movimiento en la categoría presentando novedades, resulta significativo. Saveiro, proveniente del jubilado Gol, todavía no tenía una “cara” propia que lo desvinculara del modelo original, camino ya recorrido por la Fiat Strada - modelo más vendido de Brasil desde hace más de dos años - y por la Chevrolet Montana.

Ahora finalmente Saveiro - presentada inicialmente en 1982 - tiene su identidad propia en la línea 2024, aunque su frontal no se aleja mucho de los últimos Gol, que con excepción de la parte inferior de la parrilla, es totalmente nueva.

Tal similitud no llega a ser un demérito, pues casi todos los actuales Volkswagen tienen una estética muy padronizada.

La línea 2024 de Saveiro se presentó con cuatro versiones de equipamientos y una sola motorización, el ya conocido conjunto del 1.6 aspirado de 16V con hasta 116 caballos de potencia y 16,1 kgf de torque, asociado a la caja manual de cinco marchas igualmente comprobado, con una eficiencia mejorada a lo largo de los años.

El fabricante alemán anunció que la nueva Saveiro no tiene - y no tendrá - opción de transmisión automática, ya presente en la Strada, para no tener que encarecer la producción.

Esta nueva familia parte de la versión Robust cabina simple y doble cabina, la Trendline cabina simple, con una nueva tope de gama Extreme doble cabina, que asume el puesto de la anterior variante Cross.

Precio y ventas nunca fueron un problema sustancial para Saveiro. El año pasado vendió 23.422 unidades, ubicándose en el quinto lugar entre todos los tipos de pick ups en Brasil, detrás de Strada (compacta, con 112.456), de la Fiat Toro (intermedia, con 49.567), de Toyota Hilux (mediana, con 48.606) y de la Chevrolet S10 (mediana, con 27.128).

En los primeros siete meses de este año, Saveiro ocupa la cuarta posición con 24.442 unidades matriculadas (más de su total en 2022), detrás de Strada (60.933), Toro (29.418) y de Hilux (25.878) y al frente de intermedia Montana (17.011) y de la S10 (15.753).

Toda la carrocería de Saveiro toma nuevas proporciones en esta línea 2024. Adelante, el capó más alto y con líneas marcadas se conecta con el paragolpes, que ahora recibe nueva parrilla con un friso cromado entre los faros.

A los lados, los guardabarros cuentan con detalles en relieve en los pasaruedas, alargando la visión frontal del vehículo y para proteger la carrocería y las ruedas en condiciones offroad.

Las versiones de entrada cuentan con nuevas ruedas de acero de 15” con tazas oscurecidas. El portón de la caja se une a los nuevas luces con diseño también oscurecido, con una faja horizontal en negro opaco que va de lado a lado, y el nombre Saveiro en tono oscuro (exclusivo en versiones Trendline y Extreme).

El paragolpes trasero tiene molduras laterales y la parte inferior más agresiva, entregando un ángulo de salida más amplio para la pick up. Los colores disponibles son cinco: el nuevo Gris Oliver (Trendline y Extreme), Gris Moonstone (Extreme), Negro Ninja, Plata Sirius y Blanco Cristal.

Las dimensiones de la línea 2024 son de 4,49 mts de largo, 1,72 de ancho, 1,52 de altura, 2,75 de distancia entre ejes, con 1.076 kg de peso. La caja en las de cabina simple tiene capacidad para 1.027 litros, en tanto en las doble cabina, es de 645 litros. El tanque de combustible aloja 55 litros, en tanto que la dirección es hidráulica.

Todas las configuraciones vienen de fábrica con sensor de estacionamiento trasero, control electrónico de estabilidad, Hill Hold Control (asistente de partida en pendiente) y freno a disco en las cuatro ruedas.

La suspensión delantera tiene 10 mm más de altura libre respecto al piso, lo que permite una respuesta más confortable a las imperfecciones de los caminos y un mejor ángulo de ataque en badenes o en situaciones offroad.

Al tope de la gama, Saveiro 2024 recibe la versión Extreme, denominación heredada de su hermana mayor Amarok. Con una “vestimenta” exclusiva, el exterior tiene emblema en Black Piano sobre la columna “B” alusivo a la variante, adhesivos en el capó y en laterales y franja en negro opaco que conecta las luces del portón trasero.

Las ruedas de 15” son exclusivas para Extreme, pintadas en Black Piano y terminación diamantada. El rack del techo se une al santoantonio, facilitando el amarre de los objetos transportados, contando además con la capota marítima para proteger las pertenencias que van en la caja.

Por dentro, los asientos están revestidos en cuero con detalles en Gris Oliver, al igual que los paneles y apoyabrazos de puertas. Los laterales de los asientos delanteros tienen el emblema “Extreme”.

El panel incluye un friso con acabado en acero cepillado, y nuevos gráficos en el cuadro de instrumentos. De serie, la nueva tope de gama cuenta con multimedia Composition Touch con conexión Apple CarPlay y Android Autos, cuatro parlantes, cámara de reversa, columna de dirección con ajuste de altura y profundidad, faros de niebla, indicador de control de presión de neumáticos y volante multifunción en cuero.

En el pack opcional Tech, el conductor dispone del botón offroad en la parte superior del panel, que activa las funciones para fuera de ruta, como el Hill Descent Control, que utiliza el sistema ABS para control en pendientes sobre tierra, sin necesidad de acelerar o frenar. Incluye además el retrovisor fotocromático, piloto automático y sensores de lluvia y crepuscular.

Daniel Dias de AutoMotrix Brasil, en exclusividad con Airbag.uy