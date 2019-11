Jeep presentará en Miami una edición especial de Wrangler y Gladiator

Noticias

El Auto Show de Miami abre sus puertas y la marca Jeep® presenta dos nuevos vehículos de producción de edición limitada dirigidos específicamente a los consumidores locales de Miami: los nuevos modelos Jeep Wrangler y Gladiator Edición "Three O Five".



Basadas en las versiones Sport S de ambos vehículos, destacan por sus llamativos colores naranja y blanco. Jeep solo producirá un total de 305 unidades entre los dos modelos. Las versiones Wrangler "Three O Five" están equipadas con el techo de funcionamiento eléctrico Sky One Touch. Es la primera vez que este elemento está disponible en el Wrangler Sport S.

"Hemos creado estos Wrangler y Gladiator ‘Three O Five' como un homenaje a nuestros apasionados consumidores y distribuidores de Jeep que viven y trabajan en la zona", señaló Jim Morrison, responsable de la marca Jeep, FCA Norteamérica. "Escogimos una temática relacionada con Miami porque el ambiente vibrante al aire libre del área es una combinación perfecta con la filosofía de libertad y del manejo al aire libre que promueve Jeep. Creemos que nuestros compradores en el área de Miami disfrutarán de este homenaje a su famosa comunidad al aire libre".

"Los modelos ‘Three O Five' cobran vida con una apariencia única y están equipados con una combinación exclusiva de opciones - incluyendo el techo Sky One Touch, iluminación LED y gráficos únicos relacionados con Miami. Los concesionarios podrán agregar una variedad de Jeep Performance Parts de Mopar para recrear las imagen robustas y divertida que se exhiben en el Salón de Miami", añadió Morrison.

Los distribuidores locales de Miami han ordenado un total de 305 unidades del modelo Jeep Edición "Three O Five" (255 Wranglers y 50 Gladiators) para la venta. Todos están creados a partir de las versiones Sport S de ambos modelos y equipan por primera vez como equipamiento de serie varios elementos en combinación. Los clientes tendrán la opción de añadir varias o todas las piezas Jeep Performance Parts de Mopar para reproducir la apariencia exacta de las unidades en exhibición en el Salón de Miami.

