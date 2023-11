Noticias

IVECO lanzó descuentos de hasta US$ 3.000 en tres modelos de camiones

Apostando a facilitar el acceso a vehículos pesados de alta calidad como herramienta clave para garantizar el buen desarrollo de la actividad comercial y productiva uruguaya, Iveco lanzó bonos especiales de descuento durante el mes de noviembre para adquirir tres de sus camiones a precios exclusivos.

“Desde IVECO somos conscientes del gran valor que tienen nuestros camiones para la logística y el crecimiento del país, por lo que estamos muy contentos por poder ofrecer esta oportunidad única de compra”, expresó Eduardo Pellegrini, gerente de IVECO.

Los modelos que participan de la promoción son los camiones Tector 9-190 (4x2), Hi-Road 600S44T (6x2) y Hi-Way 600S48T (6x2), que podrán ser comprados con bonos de descuentos de US$ 1.000, US$ 2.000 y US$ 3.000, respectivamente.

El Tector 9-190 es un camión liviano que forma parte de la gama más versátil de la marca, útil para el transporte de cargas urbanas, de media y de larga distancia. Ofrece una cabina moderna y confortable, un motor Euro V de bajas emisiones y gran potencia, y el mayor torque de la categoría, con 610 Nm que permiten remolcar, transportar mucho peso y subir pendientes muy pronunciadas.

Además, está equipado con sistema de antibloqueo de frenos (ABS) y sistema de frenado electrónico que aportan una mayor seguridad, junto a un diseño interior confortable que hace ameno el trabajo diario. Con una capacidad de carga de 5.500 kilos, este vehículo mediano brinda la mejor performance del mercado y cuenta con un precio altamente competitivo y menor a la competencia, que pasará de US$ 39.900 a US$ 38.900 gracias al bono promocional.

Por otro lado, la línea Stralis, dentro de la que se encuentran los camiones Hi-Road 600S44T y Hi-Way 600S48T, se caracteriza por combinar tecnología y tradición para ofrecer la potencia, robustez y comodidad necesarias para recorrer largas distancias con cargas muy pesadas. Estas opciones de transporte presentan un bajo costo operativo y un panel de instrumentos moderno y ergonómico, al tiempo que permiten una reducción del consumo de combustible.

El camión Hi-Road 600S44T soporta una capacidad máxima de tracción de hasta 60 toneladas, contiene un motor de 13 litros, 440 CV y un torque de 2250 Nm. A su vez, cuenta con una caja automática ZF de 16 marchas, suspensión mecánica y una cabina dormitorio de vanguardia que asegura el máximo confort. Durante noviembre, los interesados podrán adquirirlo a US$ 113.900, con un descuento de US$ 2.000 sobre su precio de lista.

Por último, el imponente Hi-Way 600S48T, que obtiene el descuento más grande de la promoción, posee características similares al modelo anterior, aunque, con 480 CV y un torque de 2400 Nm, ofrece una mayor potencia y rendimiento, consolidándose como una alternativa de excelencia para trabajos logísticos de gran porte. Este camión, que cuesta US$ 121.900, queda a US$ 118.900 con la nueva iniciativa comercial de IVECO.

