Hyundai cambiará las baterías de 82.000 autos eléctricos por incendios

Si bien hasta ahora se han registrado cerca de 15 informes de incendios con algunos modelos de Hyundai, ninguno con consecuencias físicas para las personas que pudieron abandonar a tiempo sus vehículos, el desembolso para el fabricante será uno de los más altos registrados en la industria automotriz a lo largo de su historia.

Según publica CNN Business, el monto total ascendería a unos 900 millones de dólares, pero el costo promedio es del orden de los U$S 11.000 por cada vehículo.

Vale decir que cambiar una batería completa en un auto eléctrico es equivalente al cambio de motor de un coche a combustión, hecho con muy pocos antecedentes en el mundo. Uno de ellos ocurrió con Porsche en el 2014, cuando debió reemplazar el propulsor de 785 unidades del modelo 911 GT3. La marca nunca divulgó el costo de tal revisión aunque naturalmente, fue más alto que el de Hyundai ahora.

De todos modos, U$S 11.000 por vehículo es mucho dinero, y constituye un valor muy poco frecuente a pesar de que los fabricantes rara vez difunden esa información. Como ejemplo, General Motors debió afrontar el reemplazo de los airbags de Takata con un costo de U$S 1.200 millones, pero el llamado involucró a siete millones de vehículos, con lo cual el costo promedio por unidad estuvo por debajo de los U$S 200.

Incendios de Hyundai

La revisión de la marca involucra a 27.000 vehículos que circulan en Corea y a 55.000 que lo hacen en otras partes del mundo. Y los modelos son Kona, Ioniq EV y Elec City. De los 15 episodios de incendios registrados, ninguno ocurrió en Estados Unidos y no hubo ninguna persona herida.

Hyundai indicó que a partir de una investigación, se pudo determinar que la causa fue una celda de las baterías hechas por LG que presentó defectos de fabricación.

Informó además que mantiene conversaciones con el proveedor de baterías LG Energy Solutions para determinar la responsabilidad de los costos. El Ministerio de Transporte de Corea en su declaración pareció culpar a LG por los problemas de incendios, atribuyéndolos a una celda de batería desalineada.

Por su parte las autoridades de LG indicaron que si bien la compañía está dispuesta a colaborar con la investigación, no fue esa la causa de los incendios. Indicaron también que fortalecerán aún más la seguridad en todos los procesos, desde el plan del producto hasta la fabricación y la inspección.

Otras marcas

El problema con las baterías de los autos eléctricos también se presentó en otras grandes fábricas que desarrollan y producen para la movilidad eléctrica. Sin dudas la electromovilidad está en pleno desarrollo y particularmente su elemento esencial, la batería.

Los avances en ese sentido han sido muy rápidos y profundos, esencialmente en los aspectos relacionados con el tamaño y la autonomía, pero también en cuanto a los costos de producción que se reducen conforme aumentan los volúmenes, relacionados claramente con las ventas de autos eléctricos en todo el planeta.

Como parte de ese proceso de evolución y desarrollo, es posible que puedan manifestarse algunos inconvenientes que naturalmente, cada fabricante intentará resolver de la mejor manera posible.

Por ejemplo, General Motors también tuvo problemas con su Chevrolet Bolt eléctrico, con algunos casos de incendios causados por la batería LG, aunque de un modelo diferente a la utilizada por Hyundai. El fabricante norteamericano no hará el cambio de baterías de los 68.000 vehículos retirados del mercado mundial, aunque sí anuncia que el inconveniente podría resolverse con una actualización del software.

Igualmente Tesla padeció algunos inconvenientes con el incendio de sus baterías, pero en su caso el origen estuvo en el daño por el golpeteo de materiales derramados sobre la carretera. Cabe recordar que las baterías se ubican en la parte baja del automóvil, por debajo del piso. El fabricante resolvió el problema agregando más blindaje de protección.

Finalmente es importante recordar que también los autos a gasolina tienen un largo historial de incendios, aunque en la mayoría de los casos como consecuencia de choques y generalmente con las personas dentro, con imposibilidad de escapar por sus propios medios.

Cosa que felizmente por ahora no ha ocurrido con los autos eléctricos.

Con información de CNN Busines