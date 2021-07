Histórico: llegaron los autos eléctricos de Volkswagen y arranca la fase de pruebas

Noticias

Uruguay fue elegido por Volkswagen para lanzar su plataforma de electrificación en América Latina. Ello forma parte de la estrategia global de la marca, que prevé la neutralidad de carbono para 2050 y la electrificación es uno de los pilares para lograrlo. El proceso de electrificación de Volkswagen para toda la región comienza en nuestro país, elegido por brindar la mejor infraestructura de movilidad eléctrica de América Latina.

En un evento realizado en el edificio Celebra de Zonamerica, Volkswagen presentó su modelo e-up! y anunció la última fase de un proyecto cuyo objetivo es la Evaluación de las Condiciones de Uruguay para la Electromovilidad.

Julio César Lestido S.A. y el Grupo Volkswagen acordaron la realización de un estudio que permita comercializar vehículos 100% eléctricos en Uruguay, tras un largo proceso iniciado hace 7 años y consistió en:

1. Verificación de la infraestructura de la red de cargadores

2. Verificación de la infraestructura vial en zonas urbanas, suburbanas y rurales

3. Capacitación de técnicos de Julio César Lestido S.A. en alto voltaje

4. Inversión en herramental de servicio

5. Prueba de rodaje de vehículos eléctricos

Cumplidas las cuatro etapas iniciales, Uruguay recibió las primeras 10 unidades eléctricas, las que deberán cumplir con una prueba de campo que tiene como objetivo acumular cerca de 12.000 km recorridos dentro del territorio nacional. Durante esta fase los vehículos serán inspeccionados y monitoreados por Ingeniería de Volkswagen y solo después de su aprobación quedará habilitada la comercialización de vehículos eléctricos en Uruguay.

Estrategia de descarbonización en la región América Latina

"Volkswagen fue el primer fabricante de automóviles en unirse al acuerdo climático de París y hará que su flota y toda la compañía sean neutrales en carbono para 2050 a más tardar", destacó Pablo Di Si, presidente y CEO de Volkswagen América Latina, quien llegó a Uruguay desde Brasil especialmente para la ocasión.

La compañía ya ha establecido hitos específicos para lograr este objetivo en su estrategia Accelerate y en el programa Way to Zero incorporado a la misma. Como fabricante global de alto volumen, Volkswagen está alineando su transformación hacia la movilidad eléctrica con las condiciones específicas de los diferentes mercados en los que opera.

"El Grupo Volkswagen invertirá alrededor de 73 mil millones de euros en electrificación, con 130 modelos híbridos y eléctricos para el 2030. Y Latinoamérica es una región muy estratégica para que alcancemos estos audaces e importantes objetivos. Y no es de extrañar que Uruguay fuera el país elegido por la marca para recibir nuestro e-up!. Uruguay ofrece la mejor infraestructura de movilidad eléctrica de la región", continuó Di Si.

"Uruguay es el país más pequeño del Cono Sur y sin petróleo, sin embargo, ha desarrollado un cambio en su matriz de generación de energía eléctrica que lo ubica entre los cinco países en el mundo con más del 95% de la generación a partir de fuentes renovables", afirmó José Manuel Lestido, Director de Julio César Lestido SA.

El directivo informó que el país cuenta con una red pública de cargadores para coches eléctricos extendida con una alta densidad, haciendo que la distancia máxima entre dos cargadores sea de 100 km.

"Uruguay tiene cobertura de internet en todo el territorio nacional con tecnología 4G y ha promovido la instalación de parques tecnológicos que hoy son una realidad, que cuentan con Data Centers de primer nivel internacional y de última generación que prestan servicios a diversos sectores a nivel global, entre ellos el sector financiero, con altísimos estándares de seguridad cibernética", añadió.

"Estas plataformas permitirían gestionar toda la información que generen los vehículos eléctricos de conectividad permanente. En definitiva, es el país de Sudamérica mejor preparado para recibir los vehículos eléctricos de la actual y la futura generación tecnológica".

Durante el evento, Julio César Lestido hizo entrega de 2 unidades del modelo e-up! a la Dirección Nacional de Energía para que sean testeados por dicha dependencia.

El evento contó con la presencia del Presidente de la República, Dr. Luis Alberto Lacalle Pou, Ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Omar Paganini, Subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, Director Nacional de Energía, Fitzgerald Cantero Piali, Presidenta de UTE, Ing. Silvia Emaldi, el Presidente y CEO de Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, Presidente, Gerente Ejecutivo de Ventas, Marketing y Postventa LAM, Fernando Badia, Presidente de Zonamerica, Dr. Orlando Dovat, Presidente de Julio César Lestido S.A., Dr. Ignacio de Posadas, accionistas y Directorio de la empresa y medios de prensa.

Además, fue transmitido vía streaming por las redes sociales de Volkswagen Uruguay para toda la red de concesionarios y servicios, clientes y amigos de la marca.

Volkswagen e-up!

El pequeño compacto, ahora en su variante eléctrica, a partir de este proyecto sustentable cambia su lugar de origen. En lugar de Brasil, este modelo se fabrica en Alemania y presenta algunos cambios con respecto a su hermano sudamericano impulsado con motor a combustión. Mejoran los espacios interiores, también cambian algunos detalles lumínicos externos, pero esencialmente se modifican sus prestaciones.

"Estamos seguros que a medida que los consumidores empiecen a probarlo y lo conozcan plenamente, los clientes descubrirán un mundo completamente nuevo y se perderán los temores y preconceptos que todavía existen sobre este tipo de vehículos. Volverán a enamorarse", sostuvo José Manuel Lestido durante la conferencia de prensa realizada después del evento formal de lanzamiento.

Este e-up! 100% eléctrico, además de cero emisiones se impulsa con un motor de 61 kw (81 HP) con un torque imponente de 212 Nm disponible desde que empieza a moverse, tal como ocurre con este tipo de propulsión. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,9 segundos y su autonomía es de 260 km. La recarga se puede completar en 60 minutos, con posibilidades de conexión tanto en la red pública de cargadores como en un toma corriente doméstico.

Pablo Di Si presentó además datos estadísticos acerca del desempeño de la marca a nivel regional, con un crecimiento sostenido en la casi totalidad de los mercados vecinos. También destacó la importancia del segmento de los SUV, uno de los de mayor incremento en el mundo, y la llegada de nuevos modelos. Entre otros, el Volkswagen Taos, un SUV de gran porte fabricado en Argentina, que llegará a nuestro país en agosto próximo.

Anunció además el respaldo que la marca acaba de anunciar para la filial brasileña, quien tendrá a su cargo la responsabilidad de avanzar en la investigación y desarrollo de la tecnología flex (biocombustible) aplicada a las propulsiones híbridas y eléctricas con célula de hidrógeno.

En el mismo sentido subrayó la importancia que Brasil tiene hoy para la matriz de la marca. Además del desarrollo del sistema multimedia utilizado en el Nivus y en otros modelos recientes, creado y fabricado en el país vecino en base a las necesidades y el gusto de los usuarios latinoamericanos, dicho modelo que inaugura el segmento de los SUV coupé, desarrollado y producido exclusivamente en las plantas de Volkswagen Brasil, comenzará también a fabricarse en Portugal y en otras partes del mundo. "De Sudamérica para el mundo", expresó el amable ejecutivo con gran orgullo.