Gran Premio de Francia de Fórmula 1: "un error de mi parte", asume Charles Leclerc

Noticias

Le Castellet, Francia - 'Un error de mi parte': Charles Leclerc asumió la responsabilidad tras perder el control de su Ferrari mientras lideraba el Gran Premio de Francia de F1 y 'pagar un alto precio' con la victoria de su rival en el campeonato Max Verstappen.

"Es solo un error de mi parte. Es muy frustrante", explicó el piloto monegasco a los periodistas después de su accidente en la vuelta 18 de 53 en el circuito de Paul Ricard en Le Castellet.

Partiendo desde la pole position, Leclerc sigue siendo 2º en el campeonato pero ahora está relegado a 63 puntos del holandés de Red Bull debido a que esta salida de la pista lo obligó a retirarse.

“Siento que he estado al más alto nivel desde el comienzo de mi carrera, pero de nada sirve si cometo este tipo de errores”, continuó, muy amargado.

"Seguiré creyendo en ello, haremos las cuentas al final, pero si al final del campeonato me faltan treinta puntos, sabré que es culpa mía", estimó.

Pareciendo caliente, en comunicación por radio, para cuestionar su monoplaza, el piloto luego presentó su error de piloto.

"Más complicado pero no imposible"

Leclerc también había cometido un error de conducción en Imola este año, perdiendo puntos preciosos, pero también fue víctima de fallos de motor en su Ferrari (Barcelona, Bakú) o de la estrategia de la Scuderia (Mónaco, Silverstone).

Mattia Binotto, jefe de la escudería Ferrari, descartó que la Ferrari tenga problemas técnicos en Francia, confirmando "un error de Charles, que por supuesto puede ocurrir cuando sabes lo difícil que es para los pilotos".

"Estaremos en Budapest la semana que viene para pasar página", prosigue Binotto, que ve en el rendimiento puro del Ferrari "razones para ser positivo".

"Iremos a Hungría no sólo a por la victoria sino a ser 1º y 2º", apunta, como el piloto de 24 años que quiere "retomar la delantera".

Bajo la ola de calor del sureste francés, "fue muy difícil encontrar un buen equilibrio para el coche con este calor, es muy complicado mantenerse constante", explicó entonces.

En una pista que alcanzó los 55 °C, Leclerc tenía "el control, pero no lo suficiente. De lo contrario, no habría chocado el coche".

"Estoy pagando un alto precio por cometer un error en la carrera. Intenté reiniciar mi auto, pero no funcionó, aunque no parecía demasiado dañado", dijo y agrega. "Las cosas son más complicadas pero (el título) no es imposible", sin embargo esperaba Binotto, recordando que quedan "diez carreras por ganar".

AFP