General Motors anuncia que fabricará una nueva pick up en reemplazo de la Montana

Según el comunicado oficial de la compañía, se reactivan las inversiones previstas para modificar la planta de Sao Caetano do Sul, adecuando sus instalaciones para la fabricación del nuevo producto.

El inédito modelo es una de las novedades del ciclo actual de inversiones que rondan los 1.200 millones de dólares y servirán además para la renovación del portfolio de productos en el correr de esta década, amén del desarrollo de nuevas tecnologías.

"El modelo llegará para complementar la línea de pick ups de Chevrolet y además, para estrenar un concepto completamente innovador para la marca dentro del segmento de vehículos utilitarios", dijo Carlos Zarlenga, presidente de GM América del Sur.

En plena fase de desarrollo, la pick up compacta se sumará a la familia actual de modelos globales de Chevrolet, integrada por la generaciones más recientes de Onix y Tracker, con quienes compartirá su plataforma global GEM del fabricante norteamericano.

El Complejo Industrial de Sao Caetano do Sul pasará por un proceso de adecuación a desarrollarse en varias etapas, de tal modo de no afectar la productividad de la planta. La fábrica mantendrá el nivel tecnológico 4.0 y recibirá herramientas específicas, necesarias para producir la nueva pick up compacta.

Sin más datos acerca de las características técnicas y más allá de alguna proyecciones realizadas por algunos portales brasileños que imaginan el aspecto que podría tener el modelo, se sabe que será reemplazo de la jubilada Montana y apuntará directamente a la Fiat Toro, la futura Hyundai Santa Cruz y la inminente Maverick de Ford.

Saldrá al mercado local en el primer semestre del 2022 y será exportada a los mercados estratégicos de GM dentro de nuestra región.