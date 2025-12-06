Airbag

Fórmula 1: Verstappen logró la pole en Abu Dabi y tomó ventaja sobre Norris y Piastri

Los tres aspirantes al título mundial ocuparon los tres primeros puestos de la grilla del Gran Premio de Abu Dabi, en la última carrera del campeonato, tras la clasificación en la que Max Verstappen (Red Bull) superó a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

En una sesión de clasificación muy igualada y emocionante en el circuito Yas Marina, en el que es muy complicado adelantar, el tetracampeón del mundo logró el mejor tiempo en la Q3 (en la que participan solo los 10 pilotos más rápidos), dejando a los McLaren a dos décimas.

"Encontramos algo más de tiempo en la última vuelta y estoy muy feliz por partir desde la primera posición", declaró sin caer en la euforia un Verstappen que logró la 48ª pole de su carrera.

"Esto es lo único que podemos hacer, lo que podemos controlar", añadió el neerlandés, que parte con desventaja frente a Norris, ya que necesita ganar la carrera del domingo y que el británico no suba al podio.

"Intentaré ganar la carrera, pero también sumar muchos puntos para intentar ganar el campeonato. Necesitamos un poco de suerte", añadió.

En la pelea por el título, Norris aventaja en 12 puntos a Verstappen y en 16 a Piastri, y tiene suficiente con acabar en el podio el domingo para coronarse por primera vez en su carrera como campeón del mundo de la Fórmula 1.

"Max ha hecho un buen trabajo este sábado, hay que felicitarlo. Nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer", se contentó Norris tras bajarse del monoplaza.

Con tres pilotos aspirantes al título en la última carrera, la Fórmula 1 no vivía un escenario así desde 2010, cuando el alemán Sebastian Vettel se coronó campeón sobre otros tres aspirantes, también en Abu Dabi.

Acompañando en la segunda fila a Piastri estará el británico George Russell (Mercedes), quien podría convertirse en juez en la pelea por el título tras demostrar ser muy rápido en este trazado durante todo el fin de semana.

- Bortoleto en el Top 10, Colapinto último -

Por detrás, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) partirá quinto, justo por delante del veterano español Fernando Alonso, 44 años, al volante de su Aston Martin.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) tuvo una actuación muy destacada y acabó con el séptimo mejor crono, con los franceses Esteban Ocon (Haas) y Isack Hadjar (Racing Bulls) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) completando el Top 10.

En su última carrera en su primera temporada en Ferrari, el británico Lewis Hamilton (siete veces campeón del mundo) tuvo un accidente en la Q1 y quedó relegado a la 16ª posición de la parrilla.

El otro español, Carlos Sainz, no pudo meterse entre los diez mejores y partirá desde la 12ª plaza con su Williams, mientras que el argentino Franco Colapinto fue el peor crono y saldrá desde la última posición.