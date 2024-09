Fórmula 1: Ollie Bearman reemplazará al sancionado Kevin Magnussen en el GP de Azerbaiyán

El británico Ollie Bearman reemplazará al danés Kevin Magnussen, sancionado, en el próximo Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula Uno 2024, informó este viernes la escudería Haas.

Bearman, piloto de pruebas de Haas de tan solo 19 años, disputará el segundo gran premio de su carrera después de haber competido con Ferrari para reemplazar a Carlos Sainz en el GP de Arabia Saudí a principios de esta temporada, prueba en la que consiguió la séptima plaza.

Magnussen fue sancionado después de provocar un accidente en el GP de Italia al colisionar contra Pierre Gasly. Además de ser castigado con diez segundos, fue penalizado con dos puntos en la superlicencia, con lo que ha alcanzado los doce puntos en un periodo de doce meses, de tal manera que no puede correr en Bakú.

El GP de Azerbaiyán se disputará el próximo 15 de septiembre, al que llega el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) como líder con 303 puntos, pese a su racha sin ganar, por los 241 del británico Lando Norris (McLaren Mercedes) y los 217 del monegasco Charles Leclerc (217).

