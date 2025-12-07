Fórmula 1: Lando Norris se coronó campeón con dos puntos de ventaja sobre Verstappen

Airbag

Lando Norris se coronó campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera este domingo, cuando terminó tercero en el Gran Premio de Abu Dabi y logró los 15 puntos que le faltaban para asegurar un objetivo que Max Verstappen puso en jaque.

El neerlandés de Red Bull, quien estaba a 97 puntos de Oscar Piastri y a 88 de Norris tras el noveno puesto que obtuvo en Hungría, en la 14ª etapa, hizo podio en las nueve carreras siguientes, con cinco victorias, y se puso a tiro en la última.

Verstappen llegaba a 12 puntos de Norris y estaba obligado a ganar, pero necesitaba además que el británico de McLaren no se subiera al podio. McLaren planificó con ese objetivo, sin siquiera plantearse la posibilidad de ser primero, y lo logró.

El tetracampeón neerlandés se quedó con la pole position el sábado y fue muy sólido el domingo, con una sola parada en 58 giros. Piastri llegó segundo y Norris completó el podio sin sobresaltos, con siete segundos de ventaja respecto al Ferrari de Charles Leclerc.

Más atrás completaron la zona de puntos George Russell, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Oliver Bearman y Lance Stroll.

Verstappen, quien acumuló 421 puntos esta temporada, terminó el año con ocho victorias, una más que Norris y Piastri, pero pagó caro el abandono en Austria, el décimo puesto en España y el noveno en Hungría. El campeón celebró con 423 unidades y su compañero Piastri quedó tercero con 410.