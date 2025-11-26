Fórmula 1: Adrian Newey será el nuevo jefe de equipo de Aston Martin a partir de 2026

Airbag

Adrian Newey, actual ingeniero jefe de Aston Martin de la Fórmula 1, será en 2026 el nuevo jefe de equipo de la escudería británica, en la que comenzó a trabajar en marzo y en la que uno de sus pilotos es el español Fernando Alonso.

“En los últimos nueves meses he visto grandes talentos individuales en el equipo. Estoy ansioso de adquirir este nuevo rol para poner al equipo en la mejor posición para competir en 2026 con el desafío que enfrenta el cambio de regulación”, expresó el británico, que sustituirá en el cargo a Andy Cowell, que se convertirá en el director de estrategia, en un comunicado del equipo.

En las últimas semanas se había rumoreado con la llegada de Christian Horner como jefe de equipo, pero Aston Martin se decantó por Newey, de 66 años, que trabajó desde 2005 en Red Bull, coincidiendo precisamente con Horner, donde creó el RB19, el coche más dominante de la historia, que ganó 21 de las 22 carreras del calendario, además de contribuir a la consecución de siete campeonatos mundiales y más de 200 Grandes Premios.

Con el cambio de legislación en 2026, Aston Martin espera mejorar los resultados de los cinco años en los que ha estado en Fórmula Uno al contar con una nueva fábrica ya estrenada, que incluye un túnel de viento de última generación y con un bicampeón del mundo como Alonso.

Según el escrito oficial, Newey liderará el equipo técnico y las operaciones en pista, mientras que Cowell se centrará en optimizar la colaboración técnica entre Aston Martin, Honda, Aramco y Valvoline, y garantizar la integración del nuevo motor, combustible y chasis.

“Me complace que Adrian Newey asuma este nuevo rol, lo que le permitirá aprovechar toda su experiencia técnica y creativa. Estos cambios aseguran que el equipo esté en la mejor posición para sacar el máximo provecho de sus fortalezas colectivas. Este cambio en el liderazgo es una decisión tomada en beneficio del equipo”, afirmó Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin y padre de Lance Stroll, piloto de la escudería junto a Alonso.

“Después de implementar cambios estructurales necesarios para la transición hacia un equipo de fábrica y sentar las bases para Adrian y la organización, es el momento adecuado para asumir un nuevo rol. Me centraré en asegurar la integración de nuestro nuevo motor, combustible y chasis”, explicó Cowell.

La escudería británica no ha registrado ninguna victoria desde 2021, pero en 2023 Fernando Alonso logró ocho podios.

Este año, el equipo ha sumado 72 puntos y es octavo en el Mundial de Constructores, sólo por delante de Kick Sauber y Alpine, a falta de dos carreras.