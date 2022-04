Ford comenzó la producción de la F-150 eléctrica, que ya tiene 200 mil reservas en EEUU

Noticias

La primera versión totalmente eléctrica de la enorme camioneta norteamericana, inició su producción en serie este martes 26 de abril. El momento fue destacado por la presencia de las máximas autoridades de Ford, en una ceremonia realizada en la propia planta industrial de Dearborn, en Michigan. Los ejecutivos, entre los que destacó Jim Farley (Presidente y CEO de Ford Motor Company) calificaron este momento como de “histórico”, comparándolo directamente con la producción del legendario Modelo T.

Aunque aún no hay una fecha específica para concretar la entrega de las primeras unidades, que ya tiene más de 200.000 pedidos, la marca aspira a lograr unas 150.000 unidades anuales una vez activa plenamente la planta de Rouge con su máximo potencial.

La “gigantona” norteamericana sale al mercado para competir actualmente con la Rivian R1T y las próximas venideras Chevrolet Silverado EV y la llamativa Cybertruck de Tesla.

Esta Ford F-150 Lightning eléctrica tiene algunas diferencias notorias respecto a su similar con motor a combustión. Además de la tira de luces led al frente y en la trasera, una firma de identidad, está construida con aluminio de alta resistencia que se suma al rediseño del capó para mejorar sustancialmente la aerodinamia.

Otra diferencia notable es el amplio baúl de carga que ofrece en el lugar del motor, capaz de alojar hasta 400 litros de volumen y 180 kg. Es un lugar resistente al agua con piso drenable e incluye cuatro enchufes eléctricos con una potencia de 2,4 kW y dos puertos USB.

Por su parte en la caja la potencia es de 7,2 kW, apto para conectar herramientas de trabajo, televisores, computadoras, etc. Cuenta también con un sistema lumínico de 360º, capaz de alumbrar un área específica a los cuatro lados del vehículo.

Puertas adentro, además de una enorme amplitud con piso totalmente plano y otro baúl de carga debajo del asiento trasero, sobresale la pantalla táctil central de 15,5” en posición vertical, ya conocida en el Mustang Mach-E. Allí se administra toda la información y entretenimiento SYNC 4A. El instrumental se exhibe mediante otra pantalla digital de 12”.

El precio inicial de venta para clientes de Estados Unidos es de U$S 39.974 para la versión de entrada Lightning Pro. El modelo más completo y equipado Lightning Platinum se ofrece por U$S 90.874, con su batería de 131 kWh de capacidad y una autonomía homologada de 482 kilómetros. Las otras dos variantes intermedias son la Lightning XLT (U$S 52.974) y Lightning Lariat (U$S 67.474), ambas con 370 km de autonomía y de 520 km en rango extendido.

Fuente: Ford