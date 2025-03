F1: Yuki Tsunoda correrá para Red Bull tras malos resultados de Liam Lawson, que baja a RB

El japonés Yuki Tsunoda pasará a ser piloto de la escudería Red Bull a partir del Gran Premio de Japón del próximo domingo 6 en detrimento del neozelandés Liam Lawson, que conducirá el monoplaza de Visa Cash App Racing Bulls (VCARB o RB), algo que ya hizo la pasada temporada.

La escudería anunció este jueves la decisión de intercambiar los pilotos ante “el difícil periodo” de adaptación del neozelandés, que no consiguió puntuar en las dos primeras pruebas de la temporada, al estrellarse en Melbourne y ser duodécimo en Shanghái.

Christian Horner, director del equipo y consejero delegado, aseguróque había sido “difícil ver a Liam luchar con el RB21 [el auto] en las dos primeras carreras”, por lo que han tomado “colectivamente la decisión de hacer un cambio” rápido.

“Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Campeonato del Mundo de pilotos y recuperar el de constructores y ésta es una decisión puramente deportiva. Somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el coche actual. Le damos la bienvenida al equipo y estamos deseando verle al volante del RB21”, siguió.

“Tenemos el deber de proteger y desarrollar a Liam y, juntos, vemos que después de un comienzo tan difícil tiene sentido actuar con rapidez para que Liam pueda ganar experiencia, mientras continúa su carrera en la F1 con Visa Cash App Racing Bulls, un entorno y un equipo que conoce muy bien”, añadió Horner.

Mientras tanto, Laurent Mekies, director de Racing Bulls, admitió que están muy “orgullosos” de que Tsunoda haya dado el salto a Red Bull. “Su progreso el año pasado, y más recientemente desde el comienzo de 2025, ha sido sensacional”, consideró.

“Personal y colectivamente, ha sido un inmenso privilegio ser testigo de esos progresos para todos nosotros en Faenza y en Milton Keynes. La energía y la positividad de Yuki han iluminado cada rincón de nuestras fábricas y de nuestro garaje, ¡y siempre será un Racing Bull! Le deseamos todo el éxito que se merece en ORBR”, agregó Mekies, quien afirmó, así mismo, que tratarán de crear “el mejor entorno posible” a Lawson “para que brille” y “exprese el talento” que tiene.

El Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial 2025, se disputará el próximo 6 de abril en el circuito de Suzuka, donde se estrenará Tsunoda con Red Bull tras los años que lleva en la Fórmula 1 en Alpha Tauri y Racing Bulls, dispuesto a confirmar su evolución con un monoplaza del máximo nivel al lado de su nuevo compañero, el vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen.

Tsunoda ha cosechado hasta el momento tres puntos, ya que fue sexto en la sprint previa al Gran Premio de China.

BREAKING: Yuki Tsunoda will replace Liam Lawson at Red Bull from the Japanese Grand Prix#F1 pic.twitter.com/FCXUOyoBBZ