F1: Verstappen se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto fue último

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó con gran autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 este domingo en Bakú, donde se corrió la 17ª ronda de las 24 de la temporada y el líder Oscar Piastri (McLaren) tuvo un accidente en la primera vuelta.

En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el vigente tetracampeón mundial superó al británico George Russell (Mercedes) y al español Carlos Sainz (Williams).

Verstappen, que había salido desde la pole, elevó a 67 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina. Sainz, por su parte, firmó su primer podio con su nuevo equipo, el vigésimo octavo desde que pilota en la categoría reina.

Piastri, que abandonó por accidente pero no lamentó daños personales, sigue líder del Mundial con 324 puntos, ahora con 25 de ventaja sobre su compañero, el inglés Lando Norris, que concluyó séptimo. Franco Colapinto (Alpine), en tanto, terminó decimonoveno y último (entre los pilotos que compitieron hasta el final).



Con base en AFP y EFE