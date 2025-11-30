F1: Verstappen ganó en Catar, le arruinó la fiesta a Norris y va por el título en Abu Dabi

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 este domingo y no le permitió al inglés Lando Norris (McLaren) consagrarse campeón con una fecha de antelación, por lo que el torneo se definirá el próximo domingo 7 de diciembre en Abu Dabi.
El vigente tetracampeón mundial de Red Bull remontó sobre el final y terminó por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y el español Carlos Sainz (Williams), quienes completaron el podio.
Norris, que hubiese sido campeón en caso de ganar, quedó relegado luego de una mala estrategia de paradas en boxes en el circuito de Lusail, y perdió parte de su ventaja sobre Verstappen y Piastri antes del cierre de la temporada.
De cara a la última carrera, Norris lidera con 408 puntos, Verstappen tiene 396 y Piastri 392. El neerlandés buscará confirmar la remontada y cosechar su quinto título al hilo (quedó a 12 unidades de hacerlo).
