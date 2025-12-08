Noticias

Estuvo cerca: lujoso Mercedes “voló” entre dos coches y un bus, y su conductor sobrevivió

El registro de una cámara de tránsito en la ciudad rumana de Oradea se convirtió en un suceso viral debido a la extraña escena que captó en la noche del pasado miércoles.

Allí, un lujoso Mercedes-Benz “mordió” el cordón de la vereda y salió, literalmente, volando. En su recorrido aéreo, estuvo cerca de impactar contra un ómnibus y dos autos, pero “aterrizó” sobre un poste del alumbrado público.

???? Mercedes flies over 2 cars in Romania, a 55-year-old driver lost control due to a medical problem, but he survived the crash with moderate injuries, and refused hospitalization. pic.twitter.com/Q3KX4Vdqhe — Visegrád 24 (@visegrad24) December 5, 2025

Según informaron medios locales, el conductor y único ocupante del coche era un hombre de 49 años, quien —pese al espectacular vuelo— sufrió algunas fracturas y golpes, pero ninguna lesión que pusiera en peligro su vida.

Tras el siniestro, el conductor quedó atrapado dentro del coche y fue rescatado por bomberos, quienes lo trasladaron, posteriormente, a un hospital. Nadie más resultó herido.

Ahora, el “aeronauta” afronta el pago de una multa de 1.600 leus (unos 365 dólares) y la suspensión de su carné de conducir durante tres meses.