Estuvo cerca: lujoso Mercedes “voló” entre dos coches y un bus, y su conductor sobrevivió

El registro de una cámara de tránsito en la ciudad rumana de Oradea se convirtió en un suceso viral debido a la extraña escena que captó en la noche del pasado miércoles.
Allí, un lujoso Mercedes-Benz “mordió” el cordón de la vereda y salió, literalmente, volando. En su recorrido aéreo, estuvo cerca de impactar contra un ómnibus y dos autos, pero “aterrizó” sobre un poste del alumbrado público.
???? Mercedes flies over 2 cars in Romania, a 55-year-old driver lost control due to a medical problem, but he survived the crash with moderate injuries, and refused hospitalization. pic.twitter.com/Q3KX4Vdqhe— Visegrád 24 (@visegrad24) December 5, 2025
Según informaron medios locales, el conductor y único ocupante del coche era un hombre de 49 años, quien —pese al espectacular vuelo— sufrió algunas fracturas y golpes, pero ninguna lesión que pusiera en peligro su vida.
Tras el siniestro, el conductor quedó atrapado dentro del coche y fue rescatado por bomberos, quienes lo trasladaron, posteriormente, a un hospital. Nadie más resultó herido.
Ahora, el “aeronauta” afronta el pago de una multa de 1.600 leus (unos 365 dólares) y la suspensión de su carné de conducir durante tres meses.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla reportarcomentario@montevideo.com.uy, para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]