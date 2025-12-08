Noticias

Como en Volver al futuro

Estuvo cerca: lujoso Mercedes “voló” entre dos coches y un bus, y su conductor sobrevivió

Sucedió en Rumania. El conductor sufrió algunas facturas y una multa tan baja que podría decirse que “la sacó barata”.

08.12.2025 11:38

Lectura: 2'

2025-12-08T11:38:00-03:00
El registro de una cámara de tránsito en la ciudad rumana de Oradea se convirtió en un suceso viral debido a la extraña escena que captó en la noche del pasado miércoles.

Allí, un lujoso Mercedes-Benz “mordió” el cordón de la vereda y salió, literalmente, volando. En su recorrido aéreo, estuvo cerca de impactar contra un ómnibus y dos autos, pero “aterrizó” sobre un poste del alumbrado público.

Según informaron medios locales, el conductor y único ocupante del coche era un hombre de 49 años, quien —pese al espectacular vuelo— sufrió algunas fracturas y golpes, pero ninguna lesión que pusiera en peligro su vida.

Tras el siniestro, el conductor quedó atrapado dentro del coche y fue rescatado por bomberos, quienes lo trasladaron, posteriormente, a un hospital. Nadie más resultó herido.

Ahora, el “aeronauta” afronta el pago de una multa de 1.600 leus (unos 365 dólares) y la suspensión de su carné de conducir durante tres meses.