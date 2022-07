En distintos lugares del mundo hubo pilotos uruguayos corriendo en diferentes disciplinas

Noticias

Mundial de Turismos, Italia

El equipo decide no correr y Urrutia se perjudica

Tal vez el hecho más llamativo del fin de semana fue lo que ocurrió en Vallelunga, Italia, donde (a pesar de todo) se disputó una nueva fecha por el Campeonato Mundial del WTCR.

Tras las pruebas de clasificación y con la comprobación del brutal deterioro de los neumáticos, los cinco autos del Lynk&Co Cyan Racing giraron la vuelta previa e inmediatamente se fueron a boxes por orden del equipo, determinando el retiro de la carrera. Decisión que se mantuvo también para la segunda carrera de la fecha.

Si bien todos los autos utilizan el mismo componente, los de la marca china son los que resultan más perjudicados por tratarse de los más pesados de todos los que ocupan la grilla.

"Tomamos nuestra decisión porque no creo que podamos completar una distancia completa de manera segura", dijo Fredrik Wahlén, director del equipo de Cyan Racing. "Hemos proporcionado información a todas las partes interesadas del WTCR de que la situación combinada del peso y los neumáticos crea una ecuación imposible. No es la decisión que queríamos tomar, pero no se ha encontrado una solución adecuada a este problema desde el comienzo del fin de semana de Vallelunga hasta ahora", informó la escudería.

La falta de respaldo por parte de FIA ante una situación que afectaba directamente a la seguridad de los pilotos, perjudicó significativamente al equipo, pero particularmente también a Santiago Urrutia. El uruguayo llegó a Vallelunga en el segundo lugar y se retira quinto, a 63 unidades del líder Mikel Azcona, perdiendo toda posibilidad (también para el equipo) de luchar por un Campeonato Mundial que se presentaba bien accesible.

Rally de Córdoba

Segundo puesto para Martín Cánepa

El piloto de Pando concretó una gran actuación en una carrera que presentó dificultades inesperadas y bastante desconocidas para la tripulación que integra junto al argentino Luis Allende. A bordo del Peugeot 208 MR pudo sortear los desafío planteados por los caminos de la localidad cordobesa de Bell Ville, para finalmente volver a subir al podio ocupando la segunda colocación y afianzarse así en el liderazgo del Campeonato, ampliando diferencias.

Con este resultado el objetivo de Martín Cánepa parece estar más cerca para la obtención del título en la máxima categoría.

TC2000 Series, Argentina

Podio de Aramendía y nuevo triunfo de Fontes en carrera Sprint

Con sede en el mítico autódromo de Rafaela, Santa Fe, el TC2000 Series disputó la primera parte de la séptima Fecha con la clasificación y el Sprint.

Gran actuación de los dos pilotos uruguayos. En clasificación Rodrigo Aramendía (Citroen C4) logró pasar a la super clasificación y obtuvo el cuarto lugar en tanto Cyro Fontes (Citroen C4) establecía el octavo registro pero a tan solo 4 décimas de la pole.

La siguiente actividad fue el Sprint donde por grilla invertida, Fontes partía desde el primer lugar y Aramendia quinto. La carrera corta fue bien favorable para los dos pilotos compatriotas. Cyro Fontes - con lo justo - logró la victoria, tercera de su cosecha en este 2022, en tanto Rodrigo Aramendia avanzó al cuarto lugar.

El domingo, Rodrigo Aramendia finalizó con un notable tercer escalón en el podio partiendo del cuarto lugar, mientras Cyro Fontes finalizó con vueltas perdidas tras salir de la octava colocación.

Cross Country Baja Aragón, España

Primer paso superado para Patricia Pita rumbo al Dakar

El estreno de la piloto uruguaya no pudo ser mejor. Su participación en la mítica carrera como parte de su preparación de cara a la próxima edición del Dakar 2023, finalizó con todo éxito, sin errores y sin dificultades significativas que le impidieran llegar a la meta.

Con un décimo lugar logrado en una de las etapas, finalmente la tripulación femenina integrada con la española Alba Sánchez a bordo del Can Am del equipo South Racing del campeón Nasser Al-Attiyah, terminaron en el lugar 31 de la Clasificación General y 12º en la categoría UTV.

La otra representación compatriota de Henderson/Lafuente no pudo completar la prueba por causa del abandono prematuro.

Motociclismo, Panamerican Superbike, Estados Unidos

Maxi Gerardo con podios en Homestead

Maximiliano “Maxi” Gerardo (Kawasaki – PDR Motorsport) disputó la Séptima Fecha del Campeonato Panamerican Superbike con sede en Homestead, Miami.

Sin poder continuar en el MotoAmérica por decisión - momentánea - de su equipo, junto al PDR Motorsport compitieron este fin de semana en dos categorías y consecuencia de ello, en tres carreras.

“Maxi” Gerardo tuvo a comienzos de este año un paso triunfal por este certamen durante su preparación para el MotoAmérica. Lo concreto es que volvió a repetir aquel suceso al arrancar con la pole en las dos divisiones y luego, tras dura batalla por el liderazgo, se colocó segundo en las dos carreras de la Super Stock 1000 en tanto que logró la victoria en la carrera de Superbike 1000.

Por si fuera poco, bajó su propio récord de pista que a su vez era el récord existente hasta el momento para ambas categorías.

“Volver a competir, ser competitivos y además mejorar, es el resumen que me dejó el fin de semanas de carreras además de tres competencias impresionantes, rueda a rueda todas por la victoria”, destacó “Maxi” Gerardo desde el autódromo.

Fuente: Mario Rosa