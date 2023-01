En Las Vegas, el coche autónomo mostró su progreso y sus límites

Noticias

Las Vegas, Estados Unidos - En la gran feria de tecnología CES en Las Vegas, los participantes podían pedir un Uber autónomo, descubrir transportes públicos sin volante y observar toda una gama de sensores que supuestamente acompañarán el advenimiento del automóvil autónomo, en un camino aún lleno de trampas.

Los más entusiastas llevan años prometiendo la llegada de vehículos que puedan conducir sin humanos y han gastado miles de millones en ello. Pero los técnicos progresaron menos rápido de lo esperado.

Waymo, una subsidiaria de Alphabet (la empresa matriz de Google), ha estado ofreciendo viajes sin conductor pagados al público en general desde 2020 en Phoenix, Arizona, pero en carreteras muy señalizadas.

Cruise, compañía encabezada por General Motors, fue la primera en obtener autorización en junio para transportar pasajeros de pago a bordo de sus robotaxis en San Francisco, una ciudad con un tráfico más complicado, pero inicialmente solo de noche.

En Las Vegas, Motional, grupo apoyado por Hyundai, ofrece viajes autónomos con Uber desde diciembre, pero de momento con un operador en el vehículo, por si acaso.

“Cualquier empresa que anuncie que eliminará a los conductores que todavía están presentes por razones de seguridad es un gran paso adelante”, dijo Bryant Walker Smith, experto legal en conducción autónoma de la Universidad de Stanford.

Se han reportado varios incidentes con los vehículos de Cruise, en un giro a la izquierda por ejemplo, y la Agencia de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de los Estados Unidos (NHTSA) ha abierto una investigación. Pero para varios especialistas entrevistados por AFP, el software se perfeccionará gradualmente.

Rentabilidad a distancia

"La gran pregunta es más bien cómo (estos proyectos) pueden expandirse. ¿Qué tan rápido puede una empresa replicar esta hazaña en una ciudad como Los Ángeles? ¿O Minneapolis, donde a menudo nieva?" comentó Bryant Walker Smith.

Muchos fabricantes de automóviles están trabajando en la conducción autónoma o, en su defecto a corto plazo, en herramientas de asistencia como la regulación de velocidad, el cambio de carril en autopista o la asistencia al aparcamiento.

Ford, al igual que Volkswagen, decidió en octubre poner fin a su participación en la empresa de conducción autónoma Argo AI, prefiriendo dar prioridad a tecnologías menos ambiciosas.

Elon Musk ha prometido repetidamente durante varios años que sus Teslas pronto serán completamente autónomos, pero su compañía afirma además que sus herramientas de asistencia al conductor, incluida una denominada "Capacidad de conducción totalmente autónoma", están diseñadas "para que las use un conductor atento". con las manos en el volante".

Desarrollar un coche autónomo, para un fabricante de coches o un transportista, representa "un coste enorme sin necesariamente una rentabilidad a corto plazo", señala Jordan Greene, cofundador de la empresa AEye, que ha diseñado un sensor tipo Lidar que permite a los vehículos percibir su entorno.

El surgimiento de la conducción autónoma ya no depende tanto del progreso tecnológico como del interés financiero de las empresas, según él.

Los fabricantes de automóviles, por ejemplo, tienen mucho que ganar si comercializan una plataforma de herramientas de asistencia a la conducción que los automovilistas pueden actualizar regularmente de forma remota pagando.

El sector del transporte por carretera, necesitado de conductores, también tiene interés en desarrollar soluciones de conducción autónoma en las rutas más frecuentes.

Y "pueden surgir otros mercados", dijo Jordan Green. AEye, presente en CES como muchas empresas que fabrican sensores, ofrece, por ejemplo, utilizar su Lidar para la gestión del tráfico o la seguridad en las obras de construcción.

"Accidentes exagerados"

Holon, una marca del proveedor de automóviles con sede en Austria Benteler, planea presentar por primera vez en el CES un transbordador autónomo y eléctrico destinado al transporte público, diseñado sin volante ni pedal.

Para su director Marco Kollmeier, “los fallos (de los coches autónomos) son completamente exagerados”, como la atención mediática que se presta a cualquier accidente de un Tesla.

"La conducción autónoma no se trata sólo de permitir que un conductor se duerma al volante", dice. Un servicio de transporte como el de Holon puede "redefinir el transporte público" al ofrecer viajes a pedido o en rutas fijas.

En cuanto a si los vehículos autónomos no enfrentarán la resistencia del público en general, Jordan Greene no está demasiado preocupado. "Es una curva de adopción típica", dice. "Cuando me dijeron que pagaría para subirme a un auto con un extraño, no podía creerlo. Ahora solo tomo Ubers".

AFP - por Juliette Michel