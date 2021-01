El uruguayo Sergio Lafuente pudo completar el Dakar 2021

Automovilismo

Aunque la última etapa no fue muy grata para Saeed Almouri/Sergio Lafuente, que se retrasaron sensiblemente en la primera mitad del Especial cronometrado con problemas en el Can Am del South Racing, el objetivo se cumplió y llegaron a la meta cayendo levemente en el clasificador final de la categoría SSV T4-1.

Entre otros aspectos positivos, lo más relevante es que ha quedado conformado un muy buen equipo. Almouri -en su primer Dakar- fue de menos a más, se complementaron muy bien y con algunos buenos parciales durante los tramos cronometrados de la segunda mitad del Dakar, demostraron que hay un gran potencial.

El tiempo dirá si Almouri/Lafuente vuelven a encontrarse en el Dakar 2022 o antes...

Finalmente, el equipo arribó en el lugar 28 de la etapa final y cerraron el Dakar en el lugar 22 de la clasificación General de la categoría SSV T4-1.

Mario Rosa

"Chaleco" López, brillante triunfador en la categoría

Ganador en 2019 del último Dakar organizado en Sudamérica, Francisco "Chaleco" López suma una segunda victoria a su palmarés, después de tenerse que contentar el año pasado con el tercer puesto. Pese a una sexta etapa complicada, que le hizo bajar de la primera a la quinta posición en la general, el chileno recuperaba el liderato en Neom. Y no lo soltaba...

"Muy contento. El año pasado vinimos con Juan Pablo y llegamos terceros. Este año pudimos estar presentes, pese a lo que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia. Y pudimos lograr el triunfo, así que muy contentos, por nuestro país, por nuestro Chile querido. Muchas gracias a todos por el apoyo".