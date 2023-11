El nuevo Peugeot E-3008 se presentó al público en primicia mundial

Noticias

El Salón de Zúrich demostró la ambición de Peugeot de convertirse en la marca eléctrica generalista número uno de Europa para 2024, con siete vehículos eléctricos exhibidos en el stand (Nuevo E-208, Nuevo E-2008, Nuevo E-308, E-RIFTER, E-PARTNER, E-EXPERT), el PEUGEOT INCEPTION CONCEPT y el estreno mundial del nuevo E-3008.

PEUGEOT demuestra la profundidad y la transformación de su nueva gama eléctrica. Con 12 modelos eléctricos (incluidos 3 vehículos comerciales ligeros), Peugeot ofrecerá en 2024 la gama eléctrica más amplia de todos los fabricantes europeos de automóviles.

PEUGEOT también apoya a sus clientes en la transición hacia los vehículos 100% eléctricos y también mostró sus modelos híbridos en Zúrich: 308 SW PLUG-IN HYBRID 180, 408 PLUG-IN HYBRID 225, 508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED 360 y 5008 HYBRID 136.

El 36º Salón del Automóvil de Zúrich se celebró entre el miércoles 1 de noviembre (Día de la Prensa) hasta el domingo 5 de noviembre de 2023.

Nuevos modelos de PEUGEOT en el Salón del Automóvil de Zúrich:

Nuevo PEUGEOT E-3008: el SUV fastback eléctrico "Next Level"

El Peugeot E-3008 es el primer modelo que utiliza la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis, que está llevando la gama PEUGEOT al siguiente nivel. Esta innovadora plataforma ha sido diseñada para ofrecer el mejor rendimiento de su clase en términos de los criterios más importantes para los clientes: autonomía (hasta 700 km), tiempo de recarga (100 km en 10 minutos), placer de conducción, rendimiento, eficiencia y servicios conectados (Trip Planner, Smart Charging, Vehicle to load y actualizaciones Over The Air).

El nuevo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® lleva el placer de conducir al siguiente nivel con una espectacular pantalla panorámica HD flotante curva de 21 pulgadas que combina el head-up display y la pantalla táctil central.

El Peugeot E-3008 se producirá exclusivamente en la planta de Sochaux, en Francia, y saldrá a la venta a principios de 2024.

Nuevo Peugeot E-208: irresistible y divertido de conducir

Con su irresistible nuevo aspecto y su diseño más deportivo, su PEUGEOT i-Cockpit® aún más avanzado tecnológicamente que impulsa el placer de conducir y su nueva gama de sistemas de propulsión eléctricos, el nuevo Peugeot E-208 se basará en el éxito de su predecesor, el modelo 100% eléctrico más vendido de su segmento en Europa en 2022.

Especialmente versátil y de alto rendimiento, lleva el nuevo motor de 115 kW/156 CV con autonomía de 410 km (ciclo combinado WLTP).

Nuevo PEUGEOT E-2008: El SUV atrevido y ágil

Como superventas en el mercado de los SUV del segmento B durante más de 3 años, el PEUGEOT 2008 lleva el diseño, la tecnología y la electrificación a un nuevo nivel. Más encanto con su carácter elegante y su diseño asertivo de SUV. Más excelencia con un nuevo motor eléctrico de 115 kW/156 CV que ofrece hasta 406 km de autonomía (ciclo combinado WLTP).

Nuevo Peugeot E-308: 100% eléctrico y 100% irresistible

El aspecto único del E-308 combina el placer de conducción inherente a los modelos PEUGEOT con una eficiencia líder en el segmento. El nuevo E-308 está equipado con una batería de 54 kWh y ofrece una autonomía superior a los 413 km (ciclo combinado WLTP).

También está disponible en silueta SW, una oferta poco común en el mercado.

