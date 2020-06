El destaque esta semana es la primera exportación de Chery Brasil a Paraguay

Noticias

Saliendo de la línea

Volkswagen inició la producción del Nivus en la fábrica de Anchieta, Sao Bernardo do Campo, en el ABC Paulista. El primer modelo de la empresa desarrollado en Brasil que se producirá y comercializará en el mercado europeo, estrena la nueva central de infoentretenimiento VW Play.

"Damos inicio a la producción de Nivus y somos los primeros del Grupo Volkswagen en desarrollar un proyecto totalmente digital. Con eso disminuimos en diez meses el tiempo del proyecto, haciendo los tests y las validaciones virtualmente. Tornamos los procesos más eficaces y con una reducción significativa de costos", enfatiza Pablo Di Si, presidente y CEO de Volkswagen para América Latina.

La fábrica Anchieta ya produce Polo y Virtus, basados en su estrategia modular MQB. Inversiones en la línea de producción, parte de los 7 billones de reales anunciados, contemplan principalmente nuevas instalaciones como la del área de armado. Se adquirieron 419 equipamientos nuevos, 90 robots con tecnología VASS6, alineada con la industria 4.0 con mayor precisión y seguridad, y una ampliación superior a los 24 mil metros cuadrados, totalizando cerca de 105 mil metros cuadrados de superficie cubierta.

Nivus fabricado en Brasil se exportará a los países de América Latina. En 2021 se sumará la planta española de Pamplona. Alrededor de 30 personas de Volkswagen España ya están envueltas en el proyecto y una parte de ellas visitó las instalaciones de Brasil para conocer de cerca el nuevo Nivus, como parte de su experiencia para la fabricación en Europa.

En el campo del vecino

Nacida en 2018, la joven Caoa Chery dio el puntapié inicial a sus exportaciones para el Mercosur. En una primera fase, se enviaron 10 unidades del Tiggo 2 hacia Paraguay.

El modelo fue elegido por entender que es el adecuado para atender las exigencias del consumidor guaraní, que procura vehículos con diseño atractivo, buena conducción, costo beneficio adecuado y cumplimiento con la legislación vehicular establecida por el gobierno paraguayo. Desde la creación de la marca, la empresa estableció la meta de posicionarse como polo exportador de vehículos para la región.

"Actualmente estamos bien estructurados para colocar en acción esa estrategia. Vale destacar que Chery está presente en Paraguay desde hace muchos años, aunque es la primera vez que la nueva marca exporta hacia ese país", afirma Marcio Alfonso, CEO de Caoa Chery.

Según el ejecutivo, la expectativa es aumentar gradualmente el número de modelos exportados y llegar a otros países del Mercosur y de América Latina.

"El objetivo es ampliar nuestra presencia en otros países todavía en este 2020 y crear así un perfil exportador para nuestra marca", concluye Alfonso.

Tiggo 2 está equipado con el motor 1.5 Flex, con opciones de caja de cambios manual o automática, en versiones Look y ACT.

Marketing para la nueva normalidad

Con condiciones creadas especialmente para que el cliente pueda comprar un auto nuevo con tranquilidad en este difícil escenario económico provocado por la pandemia del coronavirus, Ford lanzó una estrategia inédita. El nuevo plan incluye, después de la entrega inicial, 90 días de plazo para iniciar el pago de las cuotas, cuyo valor se reduce a la mitad hasta diciembre de 2021. La entrega es del 50% del precio del vehículo y el plazo total del contrato es de 48 meses.

Todas las versiones de las líneas Ka hatch y sedán, EcoSport y Ranger están disponibles bajo la nueva modalidad.

"Este nuevo plan se creó pensando en el cliente que necesita tener un vehículo en este momento, que no tiene precedentes. La idea es ayudar al consumidor en la compra de su vehículo con un impacto financiero menor", explica Lyle Watters, presidente de Ford América del Sur y Grupo de Mercados Internacionales.

Un ejemplo de negocio es el Ka 1.0 S, que cuesta R$ 45.990, con una entrega de R$ 22.995. Las cuotas son de R$ 399 y se empezarán a pagar después de los tres meses, manteniendo el mismo valor hasta diciembre de 2021.

A partir de enero de 2022, las cuotas pasan a costar R$ 799.

Ajustes discretos

Gracias a la conectividad ofrecida por las nuevas tecnologías, se puede vivir una genuina experiencia Jeep aún antes de subir al vehículo. Tal es el slogan de la campaña de lanzamiento del nuevo Compass, producido en la fábrica de FCA de Melfi, al sur de Italia, para servir a los clientes de ese país y de Europa.

Con el espíritu de Jeep Go Anywhere, do anything (vaya a cualquier lado, haga cualquier cosa) Compass agrega nuevas tecnologías de infoentretenimiento y propulsión.

Producido en México, Brasil, China, India y ahora también en Italia, Compass -acompañado además por la versión electrificada 4xe, a lanzarse en breve- es un modelo mundial. El motor a gasolina de cuatro cilindros 1.3 turbo que alimenta al Compass hecho en Melfi, se inserta en la nueva familia Global Small Engine de FCA, lanzada a mediados de 2018 en el Renegade.

El propulsor se basa en una estructura modular y está disponible en Compass con la configuración de cuatro cilindros y con opción de elegir entre dos niveles de potencia: 130 caballos con caja de cambios manual de seis velocidades o con 150 HP y transmisión de doble embrague, ambas con tracción delantera.

El Compass italiano ofrece conectividad de vanguardia. Los nuevos Uconnect Services tienen una serie de funcionalidades, incluyendo app móvil My Uconnect, reloj inteligente, website, botones de control para luces internas del auto y radio con pantalla de 7 u 8,4 pulgadas.

Estéticamente, el Compass italiano tiene pocos cambios.

Atento al radiador

Ausente solamente en motores refrigerados por aire, especialmente el legendario Fusca, el radiador de agua está presente en los vehículos desde el inicio de la industria automotriz y en la mayoría de los automóviles.

Entre tanto y poco poco, las personas van dejando de prestar la debida atención a su mantenimiento, principalmente desde que el depósito pasó a integrar un sistema sellado de refrigeración, muy diferente al de los antiguos radiadores compuestos de chapa y caja metálica.

Pero cuando las piezas bastante más sofisticadas de hoy presentan problemas, su arreglo es mucho más costoso. En todos los tipos de radiadores, existe un pecado capital que, por eso mismo, jamás se debe cometer: para completar el nivel del líquido refrigerante, el motor debe estar frío.

Si la operación se realiza en los puestos de combustibles, como es la costumbre, con el propulsor caliente, existe una gran posibilidad de que se produzca un choque térmico, que puede causar problemas graves al motor.

El mantenimiento básico del radiador es el chequeo periódico del nivel de líquido refrigerante, formado por agua desmineralizada y un aditivo que aumenta el punto de ebullición y protege la junta de la bomba de agua. Todo debe funcionar perfectamente pues una simple pérdida, puede fundir el motor.

Se recomienda revisar los niveles una vez cada 15 días en los vehículos con más tiempo de uso. En los más nuevos, el sistema es cerrado y no admite variaciones. Si las hay, es porque existe alguna fuga.

Lo ideal entonces es visitar al mecánico para que realice pruebas y pueda descubrir el lugar de pérdida del líquido. Las abrazaderas pueden estar flojas o las mangueras tener una pinchadura o estar rajadas.

Daniel Dias, de AutoMotrix, en exclusividad con Airbag.uy