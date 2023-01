Día de descanso en el rally-Dakar tras una primera semana muy intensa

Noticias

Riad, Arabia Saudita - Los pilotos del Dakar 2023 disfrutan este lunes de una grata jornada de descanso, a mitad de una prueba que partió entre las rocas, con las lluvias sauditas que causaron destrozos.

El rally-raid comenzó el 31 de diciembre en el Mar Rojo con 790 competidores en la línea de salida. Al menos 72 ahora faltan en el tablero.

No es mucho comparado con los 163 competidores que habían tirado la toalla desde la primera etapa en suelo africano en la edición de 1988. Lo cierto es que la 45ª edición perdió a algunos de los favoritos.

El británico Sam Sunderland (GasGas), actual campeón, fue el primero en retirarse tras un accidente, seguido del estadounidense Ricky Brabec (Honda).

En cuanto a los coches, Stéphane Peterhansel, "Monsieur Dakar" 14 veces coronado a volante y manillar, abandonó la aventura el viernes junto a su lesionado copiloto Edouard Boulanger, dos días después de la retirada de los outsiders Orlando Terranova/Alex Haro Bravo ( Prodrive).

“Es un Dakar más largo, más difícil, con más kilómetros y más dunas”, había advertido el director del rally-raid, David Castera, quien hizo un acto de malabarismo tramando un recorrido ecléctico para complacer tanto a los profesionales y sus bólidos de alta performance como a los amateurs que constituyen la mayoría de los competidores.

"En comparación con el año pasado hasta ahora, todas las etapas han sido tan duras o incluso más duras. Mucho más ásperas, carreteras más ásperas, todoterreno y rocas", confirma el piloto de Toyota, Henk Lategan.

Densidad en motos

El sudafricano es actualmente segundo en un sorpresivo podio en el que no aparecen ni Sébastien Loeb (Prodrive), segundo el año pasado pero hoy 4º, a casi 2:00 horas del líder Nasser Al-Attiyah, ni Guerlain Chicherit (Prodrive), ganador de la Marruecos rally y más de 05:00 en la clasificación.

Si un quinto título parece adquirido para Al-Attiyah, la competencia está muy reñida en el motociclismo.

"Somos muchos" en el pelotón de cabeza, ocho motociclistas que aguantan en menos de 8 minutos, "es realmente denso", comenta Adrien Van Beveren.

Es 6º y "donde hay que estar para creer en una posible victoria", dice el piloto de Honda de 32 años, que está "con muchas ganas de dar batalla" para esta segunda semana en el desierto de Empty Quarter.

Las etapas serán más cortas pero la contrarreloj y la climatología seguirán cargando con su cuota de riesgos, tema de numerosos debates en el vivac.

¿Los accidentes de la primera semana están relacionados con el rendimiento del automóvil?

“Como redujimos la potencia en comparación con el año pasado y entonces no había ningún tema en particular, no estoy seguro de qué es de este lado que debemos mirar”, estima Jérôme Roussel, de la Federación Internacional de Automóviles (FIA).

“Lo que sí es cierto es que este año el terreno es diferente con la lluvia que ha puesto la arena muy dura y en caso de impacto no hay amortiguación”, dice refiriéndose más bien “al empeño de los pilotos por hacer tiempos este año más alto" que 2022.

Competidores "fusibles"

Peterhansel explicó que tropezó con una duna lisa. "Cuando los organizadores pasan a 60 km/h para el reconocimiento, el auto se queda sobre las ruedas, pero a 120 o 140, vuelas", dijo, sin embargo, asumiendo la responsabilidad del accidente.

“Grandes impactos”, hubo “muchos, demasiados”, según el piloto de Audi hybrid, “y todos los pilotos se quejaron de ello. Los autos son tan sólidos que son las personas que están adentro las que actúan como fusibles”, asegura el campeón quien dice que perdió el conocimiento durante cinco minutos después del impacto.

Joan Barreda, Erik Van Loon, Chicherit también perdieron el conocimiento tras un susto, algunos reanudando la carrera sin haber visto a un médico.

Se proporciona un protocolo médico escrito para conmociones cerebrales en los textos de la Federación de Motociclismo, no en los de la FIA.

El rally raid no es como el rugby", afirma Jérôme Roussel. Cuando dos tipos (hombres) se estampan el uno al otro, lo ves. Aquí, a veces los chicos se rompen cosas y no lo dicen. Cuando tienes tantos competidores, cuando no tienes una unidad de tiempo o ni una unidad de lugar, no puedes controlarlos.

AFP - por Anne-Sophie LABADIE