Destaque para el Cadillac Lyriq y el futuro eléctrico de General Motors

Noticias

Ya nació grande

Con la presentación del portugués Carlos Tavares, CEO de la nueva compañía, y del italo-americano John Elkann, presidente, Stellantis - fusión 50/50 de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y del Grupo PSA (Peugeot y Citroën) - comenzó a operar oficialmente este lunes 19 de enero.

Stellantis ya inicia con un portfolio completo, cubriendo todo el espectro de segmentos del mercado desde vehículos de pasajeros de lujo, premium y convencionales hasta pick ups pesadas, SUV y comerciales livianos, así como movilidad, operaciones financieras y marcas de autopartes y de servicios.

La nueva empresa tiene una presencia bien establecida en tres regiones - Europa, América del Norte y América Latina - amén de un potencial a explorar en mercados como China, África, Medio Oriente, Oceanía e India.

"Este es un gran día. Un año después de que anunciamos el proyecto, Stellantis nace a pesar de la perturbación social y económica sin precedentes causada por la pandemia del covid-19. Quiero agradecer calurosamente a todos los equipos que hicieron esto posible y también a toda la fuerza de trabajo que continuó impulsando nuestras operaciones durante el año excepcional. Stellantis se dedica a buscar la grandeza y mejorar el bienestar de sus más de 400 mil empleados", dijo Tavares.

El comandante de Stellantis para América del Sur es el italiano Antonio Filosa, quien hasta entonces gerenciaba a Fiat Chrysler Automobiles Latin América.

Ford Brasil...¿y ahora?

El anuncio del fin de la producción de automóviles en Brasil realizado por Ford la semana pasada, todavía tiene mucha repercusión. Una de las principales preocupaciones es sobre lo que pasará con los propietarios de modelos de la marca norteamericana.

Marco Antonio Araújo Junior, especialista en Derecho del Consumidor y director del Instituto Brasileño de Política y Defensa del Consumidor (Brasilcon), responde las dudas principales:

- Los recientes compradores de autos Ford ¿pueden desistir del negocio?

No. El hecho de que el fabricante no mantenga la sede administrativa u operacional en el país no quiere decir, por sí solo, que no cumplirá el deber de brindar garantía al consumidor. No hay previsión en la ley que autorice al consumidor a desistir de la compra.

- ¿Qué debe esperar el cliente de Ford en un momento como éste?

No hay razón para desesperarse. No tiene ningún sentido que el consumidor venda eventuales vehículos de Ford a un precio muy bajo para liberarse de algún problema. Podría ser una pérdida financiera innecesaria.

- ¿Qué ocurre con quien tiene un auto de Ford? ¿El fabricante debe garantizar los servicios, las piezas de reposición y la garantía para sus clientes?

Si. El Código de Defensa al Consumidor (CDC) determina que los proveedores, incluyendo fabricantes y ensambladoras, deben prestar garantía por la venta de sus productos y servicios, y garantizar que el mercado cuente con piezas de reposición y mantenimiento.

- ¿El cliente puede cuestionar sobre las consecuencias del cierre de la producción de la marca en Brasil?

Nos es una decisión que considere la aprobación del cliente. Es una decisión estratégica financiera de la empresa, que se relaciona con el escenario de la economía en el país y en el mundo.

De las calles a las pistas

Toyota Gazoo Racing tendrá el GR010 Hybrid para disputar el Campeonato Mundial de Resistencia de FIA (WEC) de 2021. El bólido tiene un poderoso tren de fuerza con tracción en las cuatro ruedas, basado en un biturbo V6 de 3.4 litros de 680 CV sobre las ruedas traseras combinado a una unidad de motor generador de 272 caballos asociado al eje delantero.

La producción total está limitada a 680 caballos lo que significa que la sofisticada electrónica del GR010 - el mayor laboratorio para los autos de calle del fabricante oriental - reduce la potencia del propulsor a combustión en base a la cantidad de accionamientos híbridos exhibidos por el motor eléctrico.

El nuevo aspecto del prototipo de carreras se inspiró en el hiperdeportivo GR Super Sport, que hizo su estreno en los bastidores de las 24 Horas de Le Mans del año pasado.

El futuro por delante

Para General Motors, la visión de futuro es un mundo con cero accidentes, cero emisiones y cero congestionamientos. Para ello, la llave será la electrificación.

La compañía fue pionera en la electrificación de vehículos hace 25 años, presentando el primer auto eléctrico (EV) accesible y de alta autonomía del mundo - el Chevrolet Volt - precisamente en el CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas.

"Actualmente la penetración global de mercado de los EV está cerca del 3%. Pero creemos que todo está pronto para cambiar. La dependencia de vehículos impulsados a gasolinas y gasoil dará comienzo a una transición hacia un futuro totalmente eléctrico. Y GM pretende liderar ese cambio. Tenemos la tecnología, el talento y la ambición para poder cumplir con ese compromiso", afirmó Mary Barra, CEO de GM, en su discurso de apertura del CES 2021.

El Cadillac Lyriq fue la principal atracción del gigante norteamericano en la muestra de este año. Para Mary, Lyriq es "la integración artística de tecnología para una experiencia de conducción más íntima y con una nueva experiencia sensorial".

El auto de Cadillac tiene además una pantalla curva de leds de 33 pulgadas, diagonal, que ofrece una interfaz personalizable para el usuario, con capacidad para exhibir un billón de colores.

Líquido precioso

Pieza fundamental del sistema de enfriamiento del vehículo y responsable por mantener la temperatura ideal de trabajo del motor, el radiador de los autos modernos y buena parte de los demás items que componen la mecánica, son de aluminio. Por eso no se debe colocar solamente agua de la canilla, tratada con cloro, en el tanque del radiador y nunca completar el nivel con el propulsor caliente.

Con el paso del tiempo, la presencia de cloro y otros minerales terminan carcomiendo las piezas metálicas, dificultando la tarea de la bomba de agua y hasta inclusive, fundiendo el motor.

El mantenimiento básico a realizar es muy simple. Cuando se controla el nivel de líquido refrigerante, se necesita completar con agua desmineralizada y un aditivo específico para radiadores. Eso aumenta el punto de ebullición del agua, permitiendo que enfríe el sistema antes de que llegue a la evaporación.

Por tratarse de un sistema cerrado, difícilmente el nivel del líquido del radiador sufra grandes bajas, especialmente en los vehículos más nuevos. Es necesario observar con frecuencia y en caso de que se detecte una gran pérdida del fluido, lo ideal es llevarlo a un servicio mecánico para realizar una revisión completa del sistema.

Daniel Dias, de AutoMotrix, en exclusividad con Airbag.uy