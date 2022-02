Demanda de vehículos 0 km en Uruguay creció un 8% en el 2021

Noticias

Montevideo, 16 de febrero de 2021. El mercado automotor tuvo un balance positivo en 2021 a pesar de que algunos indicadores cerraron a la baja, según el reporte del Mercado Automotor 2021 de Mercado Libre. La primera ola de casos en Uruguay (segunda en otras partes del mundo) sumado a faltantes de 0km en algunos segmentos de mercado influyeron para que los indicadores del año no fueran mejores de lo que se esperaba.

En ese sentido, la demanda (visitas) por automóviles 0 km creció 8% en el año, comparado con el año anterior, al igual que la intención de compra (contactos a la publicación). La oferta (avisos) de 0 km creció en tanto 9%. En cuanto a los autos usados, la demanda tuvo una caída interanual de 7%, la intención de compra de -13,6% y la oferta -7,6%.

Esta baja en todas las variables de usados repercutió en una caída generalizada de las variables del mercado, que se explican en gran medida por las caídas tanto en la demanda e intención de compra en Montevideo (responsable de la mitad del mercado), y de la oferta en el primer trimestre del año en todo el país.

Las marcas y modelos más buscadas

Nuevamente Volkswagen fue la marca de autos más buscada del año, seguida por Chevrolet y Peugeot. Esta permanencia se debe a la gran participación de sus modelos Gol y Saveiro dentro de los vehículos usados, que un año más ocupan la primera y tercera posición del ranking de modelos más buscados respectivamente. En segundo lugar, se ubicó también por segundo año consecutivo la Toyota Hilux. Entre los modelos 0km exclusivamente, los más buscados en 2021 fueron el Chevrolet Onix, la Fiat Strada y el Hyundai HB20 en primer, segundo y tercer lugar respectivamente.

El top de modelos más buscado difiere en Montevideo del Interior. Mientras que en la capital se cuela entre los usados más buscados el Chevrolet Corsa y el Honda Civic; en el interior, el modelo más buscado es la Toyota Hilux. En cambio, entre los 0 km los modelos más buscados en Montevideo son el Chevrolet Onix, la Fiat Strada y el Suzuki Swift. En el interior repite la Strada, seguida del Hyundai HB20 y la Volkswagen Saveiro.

“En general podemos decir que el 2021 fue un buen año para el mercado automotor nacional, a pesar de todos los contratiempos que debió enfrentar. Esto nos hace pensar que superados los vaivenes de la pandemia, los próximos trimestres serán positivos para el mercado y veremos reportes con balances positivos en casi todas las variables analizadas” dijo Jonathan Szwarcman, gerente de Marketplace Vehículos para Mercado Libre Uruguay.

Mercado de usados: antigüedad y valores

En 2021, casi un 40% de los usuarios de Mercado Libre buscó modelos entre los años 2013 y 2018, mientras que cerca del 20% buscó modelos entre 2016 y 2019, y otro tanto automóviles más viejos anteriores a 2001.

En cuanto a los valores, para la franja más buscada (entre 6 y 10 años de antigüedad), los modelos más buscados tienen precios variados. Desde US$ 7.700 para el Chevrolet Corsa a más de US$ 30.000 para autos de alta gama como el BMW Serie 3 o Mercedes Benz Clase C. Para los autos más antiguos (de más de 21 años), los precios como es esperable son menores, variando entre US$ 3.800 y US$ 15.500.

Para los modelos usados más nuevos (menos de 5 años de antigüedad), la franja de precios entre los modelos más buscados es más amplia. Desde US$ 10.600 a casi US$ 75.000.

