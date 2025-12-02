Airbag

De cambios en Red Bull a confirmación de Colapinto: definida la parrilla de F1 para 2026

Con la confirmación de que el francés Isack Hadjar fue ascendido a Red Bull para ser compañero de Max Verstappen, y que el británico de 18 años Arvid Lindblad estará junto a Liam Lawson en Racing Bulls, quedó definida la parrilla de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Lindblad surgió como candidato para el ascenso a la Fórmula 1 con Racing Bulls después de realizar algunas carreras sólidas en la serie de alimentación Fórmula 2 e impresionar al conducir un Red Bull en las salidas de Prácticas Libres 1 en Silverstone y en México.

Eso dejó a Yuki Tsunoda y Lawson luchando por el asiento restante en Racing Bulls, con este último saliendo victorioso para asegurar una segunda campaña completa con el equipo (reemplazó a Daniel Ricciardo en el equipo a mediados de 2024).

Aunque el japonés pierda su asiento en la parrilla, seguirá siendo parte de la familia como piloto de pruebas y de reserva tanto para Red Bull como para Racing Bulls en 2026.

El resto de los asientos ya estaban confirmados, siendo la última confirmación la Franco Colapinto, que seguirá junto al francés Pierre Gasly en Alpine. Será la primera temporada que el argentino arranque desde el inicio, ya que en las dos anteriores fue reserva.

El resto de las escuderías no realizarán cambios.

McLaren, el vigente bicampeón del Mundial de constructores, mantendrá al inglés Lando Norris y al australiano Oscar Piastri, quienes están luchando junto a Verstappen por el título este año.

Ferrari se quedará con el monegasco Charles Leclerc y el heptacampeón inglés Lewis Hamilton, al tiempo que Mercedes seguirá con el inglés George Russell y el italiano Andrea Kimi Antonelli.

El tailandés Alexander Albon y el español Carlos Sainz continuarán siendo la dupla de Williams, mientras que el doble campeón español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll estarán nuevamente en Aston Martin.

Haas seguirá con el francés Esteban Ocon y el inglés Oliver Bearman, al tiempo que Kick Sauber, que pasará a llamarse Audi a partir de 2026, continuará con el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto.

Por último, Cadillac, escudería estadounidense que debutará el próximo año – aumentando a 11 los equipos participantes –, contará con el mexicano Sergio Checo Pérez y el finlandés Vatteri Bottas.