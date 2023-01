Dakar: uruguaya Patricia Pita no pudo largar la cuarta etapa por desperfecto mecánico

Noticias

A fuerza de una voluntad inquebrantable y un manejo eficiente, “Pato” Pita se mantiene a pie firme dentro de los pilotos que continúan disputando el duro desafío del Dakar 2023.

La tercera etapa del martes 3 debió cancelarse bastante antes del final debido a las intensas lluvias que se desplomaron en la zona del trayecto Alula - Ha´il, priorizando la seguridad de los pilotos según indicó la organización en su comunicado. La clasificación quedó determinada por los tiempos logrados hasta ese momento, y con ello Pita se encuentra en el lugar 38 de la General.

Mojada, con frío y hambre la piloto fernandina llegó al campamento ya pensando en la cuarta etapa, pero esta mañana de miércoles (literal) y cuando se dirigía hacia el punto de largada, el vehículo comenzó a fallar con diagnóstico de rotura de junta en la tapa del motor.

Según contó muy apenada nuestra compatriota en su cuenta de Instagram, así estaban las cosas a primera hora del día:

Lamento contarles que hoy no pudimos largar la etapa 4. Los fierros son así y a veces traicionan. Estábamos para salir a la especial cuando descubrimos una falla en el auto que terminó siendo junta de motor. Ya estamos reparando para reenganchar mañana y seguir en carrera. Gracias a Alvaro, Isa y Ricardo que han trabajado como locos. A @gaston_mattarucco que está metiendo mano también para ayudarnos a terminar el auto cuanto antes y a @ruben.rally… no tengo palabras para agradecerles estar viviendo conmigo esta increíble experiencia. Paso raya y hasta hoy venimos haciendo un trabajo increíble. Mañana será otro día!! Saldremos con el mismo enfoque y con el claro objetivo de terminar la carrera!! Vamos equipo que tropezón no es caída! Hoy toca levantar cabeza una vez más, todo es aprendizaje y esto por algo también toca gracias a todos por sus mensajes, aliento y apoyo! Realmente se siente desde acá y es muy lindo! Gracias a todas las marcas que nos acompañan! Esto sigue, la lucha no termino!!