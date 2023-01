Dakar 2023: los pilotos uruguayos completaron la prueba con distintas evaluaciones

Noticias

Patricia Pita hizo historia como la primera mujer compatriota en la prueba, en tanto Sergio Lafuente y Dania Akeel no quedaron muy contentos

Con la disputa de la 14ª Etapa sobre 134 kilómetros cronometrados, los dos uruguayos presentes en la 45ª Edición del Dakar llegaron a la meta.

Cada cual con sus propias sensaciones pero ambos completando una carrera que a juicio de los expertos y de los propios participantes que llevan años en ella, de las carreras más difíciles de los últimos 10 años.

Dania Akeel/Sergio Lafuente llegaron al cierre de la última etapa en el lugar 14 y quedaron en el lugar 28 de la Clasificación General Final de la categoría T3 Prototipos Livianos. No es el resultado que fueron a buscar y para el que estaban preparados. El propio “Oso” Lafuente así lo manifestó: un día de penalización es imposible remontar a lo que se sumó un “Liviano” que no se comportó bien durante la carrera en general con lo cual Dania no pudo mostrar su verdadero potencial.

De hecho, nuestro compatriota afirmó que tendrá una fuerte charla al respecto con el equipo South Racing y no descarta abrirse de esa estructura para lo que resta de la temporada Todo Terreno.

No obstante, completar el Dakar de todas formas es positivo porque siempre permite acumular nuevas experiencias.

Patricia Pita/Ruben García finalizaron el último día de carrera en el lugar 24 y cerraron el Dakar en el lugar 36 de la Clasificación General Final de la categoría T3 Prototipos Livianos. En este caso, las sensaciones son a la inversa: todo es alegría, todo es felicidad. No es para menos. La piloto compatriota completó su primer Dakar con poco y nada de experiencia previa y lo hizo salvando situaciones extremas; situaciones límite, tal lo que día a día propone el Dakar.

Incluso logró en algunas jornadas actuaciones parciales muy prometedoras. De repetir en 2024 la experiencia dakariana, seguramente el resultado final marcará un crecimiento.

Además tuvo una complementación perfecta con su navegante Ruben García, con quien tampoco tenía experiencia previa.

Por otra parte y tal como lo señalamos oportunamente, arrastrar dos días de penalización hace imposible poder crecer en la clasificación General final salvo que a los rivales les suceda lo mismo.

En ese contexto, “Pato” Pita logró finalizar la competencia en el lugar 36 de la Clasificación General de la Categoría T3 Prototipos Livianos tras conseguir el lugar 24 en la última Etapa.

Mario Rosa