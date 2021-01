Crece sustancialmente el interés por los autos eléctricos en Uruguay

Noticias

La intención de compra de modelos de autos "verdes" (eléctricos e híbridos) en Uruguay creció más de un 100%, duplicándose si se compara el año cerrado a octubre 2020, según un análisis de Mercado Libre de las publicaciones en su plataforma. Por intención de compra se entiende cuando un usuario se contacta con el dueño de la publicación a través del formulario de contacto de la página.

Mientras la intención de compra creció más de un 100%, la cantidad de visitas a publicaciones de autos eléctricos creció aún más: se triplicó comparado con el año pasado. Este crecimiento, tanto en la cantidad de contactos como en la cantidad de visitas a publicaciones, está dando un indicio de que los autos "verdes" están empezando a llamar la atención del público.

Al comparar el comportamiento en oferta, demanda e intención de compra por tipo de combustible, se observa que los vehículos "verdes" son los que más crecen en todas las categorías. Los nafteros, que representan la gran mayoría de todas las operaciones, crecieron en demanda un 10% comparado con el año anterior, un 4% en intención de compra y la oferta se mantuvo. Mientras que los autos Diesel caen en los tres indicadores con respecto al año anterior.

El aumento de la oferta de autos eléctricos e híbridos, deriva en una mayor variedad en cuanto a diseño, rendimiento y dimensiones. Hoy en el Marketplace de Vehículos de Mercado Libre hay más de 40 modelos de autos eléctricos y 140 de híbridos (tanto híbridos nafteros como híbridos diesel).

También se amplió la gama de precios: dentro del mundo de los eléctricos podemos encontrar desde un modelo SUV como el Mercedes Benz EQC 400 de U$S 129.990 hasta el Trike Today Sunshine de U$S 11.480. En el caso de los híbridos, los precios empiezan en un promedio de U$S 25.000 con el modelo Prius de Toyota, y van hasta U$S 59.000 en la camioneta RAV4 de la misma marca.

Quizás la señal más clara del interés de la gente por los autos "verdes", además del crecimiento en las visitas y en la intención de compra, se puede ver en cómo fueron ganando terreno en los últimos tiempos dentro del mercado automotor.

Al comparar la composición de la demanda de automóviles a comienzos del año pasado en relación a hoy, podemos ver como los vehículos diesel perdieron un punto porcentual en relación al año pasado, y en contraste, los autos eléctricos e híbridos ganaron casi un punto y medio porcentual (el medio punto restante corresponde a lo que perdieron los vehículos Nafteros). Los autos "verdes" pasaron de tener el 0,4% de la demanda en enero 2019 a casi el 2% del total de la demanda en octubre de 2020.

Al hacer el mismo ejercicio pero para la oferta, se dan resultados similares. Mientras que a comienzo del 2019 la oferta entre eléctricos e híbridos era del 0,4% del total de la oferta, el mes pasado llegó a ser el 1% del total de las publicaciones. Estos números reflejan los primeros pasos de los autos "verdes", tanto en el país como en la región, con una oferta e interés del público que comienza a crecer.

Sobre la oferta, el informe de Mercado Libre observa que BYD es la marca que tiene poco más de la mitad de la oferta de autos eléctricos en el sitio, presentando 23 publicaciones de sus modelos.

Sin embargo, al estudiar la demanda específica de eléctricos, el más buscado es el Trike Today Sunshine, un auto eléctrico urbano de dimensiones reducidas comparado a un auto común, pero con excelentes prestaciones y autonomía. El top 3 de los más demandados lo completan el ByD E2 y el Mercedes Benz EQC400.

En el caso de los híbridos, la marca que domina el mercado tanto en oferta como en demanda es Toyota, ocupando los tres primeros puestos del ranking en ambos casos. Los modelos de híbridos más demandados son Corolla, Rav4 y Prius, lo que se replica en la oferta, que tiene los mismos modelos en la misma posición.

Comunicación Mercado Libre