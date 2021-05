Consejos para mantener las escobillas del limpiaparabrisas en buen estado

Noticias

Diferencia visible

El limpiaparabrisas es uno de los equipamientos más importantes de los vehículos que son parte de la industria automotriz desde sus más remotos orígenes. Cuando se trata de su preservación y el aumento de la vida útil de las escobillas, no faltan recomendaciones "caseras" que aseguran contribuir con los dueños del automóvil para lograr su cometido.

Pero no siempre esos consejos son acertados y muchas veces el conductor corre el riesgo de obtener un efecto contrario. Una escobilla en malas condiciones de uso puede perjudicar la visibilidad, principalmente en días de lluvia muy fuerte.

En el caso de vehículos que quedan expuestos frecuentemente en climas calientes o durante largos períodos de lluvia, se recomienda que la revisión se efectúe en menos de 12 meses.

"Es común que se piense en revisar las escobillas solamente en épocas de lluvia, cuando se sienten las consecuencias de la falta de mantenimiento. No es un hábito adecuado pues las escobillas son items de seguridad del vehículo. Es importante que con la llegada del período de lluvias la pieza esté funcionando correctamente para que no haya pérdida de visibilidad, con lo que aumenta el riesgo de accidentes", explica Marco de Luca, director general de Valeo Service.

Al igual que todos los componentes y piezas del vehículo, la escobilla tiene fecha de vencimiento y se debe sustituir en el tiempo indicado. Por otra parte en Brasil, es pasible de multa y de pérdida de puntos en el registro de conductor.

Para auxiliar a los automovilistas en la preservación de las escobillas del limpiaparabrisas, Valeo Sistemas Automotrices, empresa multinacional francesa proveedora global de productos para el automóvil, contribuye a elaborar una lista de "mitos" y "verdades" en base a cinco creencias populares sobre este tema.

¿Renovadores de escobillas aumentan su vida útil? - MITO

Existen algunos aparatos que prometen la goma de la escobilla como si fuera nueva, pues se trata de una especie de estilete que sirve para cortar la parte quebradiza. Se trata de una solución ineficiente. El procedimiento puede mostrar mejora en la primera o segunda tentativa de uso, pero termina dañando la protección química de la escobilla. Al fin de cuentas, terminará comprando inmediatamente un juego nuevo de reposición.

¿El jabón neutro en el agua del lavaparabrisas es más eficaz? - VERDAD

Lo ideal es usar siempre jabón líquido neutro o productos específicos, desarrollados para tal fin. Por ser desengrasantes, dejan la superficie del parabrisas más lisa, facilitando el accionar de las escobillas. Por otra parte no se recomienda mezclar soluciones tales como detergentes y productos de limpieza domésticos y otras sustancias, pues pueden resecar las escobillas.

¿Querosene y alcohol para limpiar las escobillas ayudan a incrementar su vida útil? - MITO

Hay mucha gente que utiliza esa técnica, a pesar de que no es correcta. Esos productos tienen sustancias abrasivas que resecan la goma y perjudican el funcionamiento de las escobillas. Es preferible usar un paño húmedo con agua.

¿Encerar el parabrisas mejora la eficiencia de las escobillas? - DEPENDE

Algunas personas tienen la costumbre de encerar el vidrio frontal del auto creyendo que eso no afecta la visibilidad y no daña las escobillas. Pero es necesario tener cautela pues si el producto continúa impregnando la goma, puede afectar la adherencia de la escobilla. Por eso se requiere aplicar una limpieza a la goma toda vez que que se quite la cera del vidrio, para que no queden residuos.

¿El brazo del limpiaparabrisas mal regulado puede perjudicar el accionar de la escobilla? - VERDAD

El brazo tiene una regulación específica que sirve para ejercer una presión correcta de la escobilla sobre el vidrio. Si está alterado, se compromete la eficiencia del elemento. La falta de regulación no siempre es detectable para el conductor, que muchas veces termina reemplazando la pieza sin necesidad. Por eso es necesario manipular con mucho cuidado las escobillas y los brazos de metal durante los lavados del parabrisas.

Daniel Dias, de AutoMotrix, en exclusividad con Airbag.uy