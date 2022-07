BMW estrena su eléctrico iX1 x Steve Aoki en el Festival de Música electrónica de Bélgica

Noticias

• La marca BMW realiza una colaboración con Steve Aoki: el productor musical fue el cocreador del diseño que envuelve la carrocería del “BMW iX1 x Steve Aoki”, el cual está inspirado en los "Mensajes de alegría" que enviaron los asistentes al festival y se plasmaron en el vehículo.

• El lema de la alianza de este año entre BMW y Tomorrowland es #UNITEDINJOY.

Múnich - La cuenta regresiva para una de las fiestas musicales más mágicas ha llegado: el primero de los tres fines de semana del festival de música electrónica Tomorrowland comenzó el 15 de julio. Después de una ausencia de casi dos años, este evento finalmente está de regreso en formato presencial y mejor que nunca.

BMW AG a nivel internacional ha impulsado su estrategia de realizar alianzas con la industria musical desde 2019, convirtiendo así a la música en uno de los pilares más importantes para las estrategias de mercadotecnia de la marca BMW. “La música inspira, da forma a los recuerdos y anima a las personas a unirse. Habla un lenguaje emocional global”, dice Stefan Ponikva, Jefe de Comunicación y Experiencia de Marca. “Como una marca que tenemos relación con el concepto de Joy (“Alegría”) en nuestro ADN, Tomorrowland es una combinación perfecta para nosotros porque se alinea a nuestros valores de marca”.

La asociación entre BMW Bélgica y Tomorrowland, hasta ahora solo será local, se expandirá en la zona de Europa para crear oportunidades únicas de realizar campañas de activación. El viaje musical comenzó en el aeropuerto de Bruselas a mediados de junio con el extraordinario tema “The Magical Forest of Joy (“El Bosque Mágico de la Alegría”) de BMW”. También se lanzó una campaña de “llamada a la acción” a gran escala, con un alcance asombroso de más de 15 millones de seguidores a través de la plataforma Tomorrowland.

Un mensaje de alegría y sustentabilidad para “Tomorrow People” (“Personas del Mañana”).

¡Un diseño único para un coche único y un festival único! Lo que hace que el nuevo y totalmente eléctrico BMW iX1 x Steve Aoki sea particularmente especial es: que lleva consigo todos los deseos y aspiraciones de los visitantes del festival. Se creó un sitio web dedicado solo para este propósito, donde las personas enviaron: un "mensaje de alegría", un sentimiento o un pensamiento positivo sobre el futuro y que se puede compartir con el mundo a través del lema #UNITEDINJOY.

Steve Aoki (productor musical, artista, diseñador de moda, empresario, visionario de NFT, dos veces nominado al Grammy) fue el cocreador del diseño que envuelve la carrocería del BMW iX1, inspirado en estos "Mensajes de alegría" de los asistentes al festival. Dichos mensajes fueron plasmados en el diseño del BMW iX1 x Steve Aoki: “celebrate life every day”, “today is a Good day”, “be proud of yourself”, “if you shine, the world will shine on you”, entre otros.

El diseño único del nuevo BMW iX1 x Steve Aoki se exhibirá en “The Magical Forest of Joy” (“El Bosque Mágico de la Alegría”) de BMW durante los tres fines de semana del festival. El espacio de la marca BMW estará abierto a todos los visitantes, donde podrán registrar en fotos y videos su encuentro con el totalmente eléctrico BMW iX1.

Para conocer más acerca del festival Tomorrowland en Bélgica puede visitar el sitio https://welcome.tomorrowland.com/bmw

