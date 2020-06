Avanza el automovilismo local, pero a nivel mundial continúan los efectos por el covid-19

Automovilismo

Uruguay

Las Picadas cumplieron con Protocolo Sanitario y habrá más

Otra actividad que tiene además un alto contenido social, salió a pista en el marco de los entrenamientos autorizados para el automovilismo (en todas sus facetas) dentro del autódromo de El Pinar.

En este caso se trató de Las Picadas, espectáculo de pura velocidad sobre 250 metros de aceleración pura en la recta principal de nuestro principal autódromo.

No fue el evento habitual que logra reunir cerca de 500 autos y más de 200 motos. Fue un entrenamiento adecuado al protocolo sanitario aprobado. En ese sentido, no fue autorizado el ingreso de público y la jornada reunió un máximo de 50 autos con dos acompañantes cada uno.

No obstante ello, el entrenamiento fue exuberante: estuvieron en pista gran parte de los grandes exponentes de ésta actividad y lo principal, conacatamiento absoluto al protocolo sanitario vigente.

Uruguay

Turismo Histórico, la primera en salir a entrenar

A 15 días de que el Ministerio de Salud Pública autorizara los entrenamientos de automovilismo y karting en El Pinar, el Turismo Histórico Pista (THP) fue la primera categoría del Nacional de Pista en salir a moverse. La especialidad y con protocolo sanitario mediante, reunió a 12 máquinas en el autódromo, cifra muy alentadora si se tiene en cuenta que el THP programaba iniciar el campeonato (marzo) con 15 autos confirmados.

Tras el Drive Fast, Karting y Picadas, el THP de la Asociación Uruguaya de Volantes se transformó en la primera categoría de automovilismo en salir a pista tras la prohibición de tres meses consecuencia de la pandemia. Se estima que en las próximas dos semanas, otras dos categorías de AUVO estarán entrenando.

Sigue luchando

Por Covid-19 posponen operación a Michael Schumacher

El diario británico The Guardian publicó que la intervención quirúrgica al ex piloto alemán Michael Schumacher no se realizará hasta que pase la pandemia del Coronavirus.

Hace unos días se supo que Michael Schumacher sería sometido a una operación para continuar con su recuperación. Pero el medio británico confirmó en las últimas horas que la intervención se postergó por causa del covid-19.

El neurocirujano italiano Nicola Acciari, dijo que Schumacher sufre de atrofia muscular y osteoporosis, pero por la pandemia del Coronavirus se postergará la operación hasta que la situación sanitaria mejore.

The Guardian, publicó además que la familia de Schumacher no lo hospitalizará mientras que el riesgo de contagio por Coronavirus sea alto y recién lo harán cuando la crisis sanitaria culmine.

Cabe recordar que Schumacher, quien tiene 51 años, sufrió un fuerte accidente mientras esquiaba con su familia los Alpes franceses en diciembre de 2013 y le dejó graves secuelas a nivel neuronal.

Fórmula 1

Más cancelaciones: ¿Campeonato Mundial o Europeo?

La organización de la Fórmula 1 y todos sus fans de la competición reina del motorsport cruzan los dedos para que se cumplan las previsiones de arranque para esta temporada.

Cuando se acerca la cita del primer GP de F1 en Austria a principios de julio, la organización ha comunicado la cancelación de las carreras en tres países, Azerbaiyán, Singapur y Japón, que tenían que tomar el relevo de las 8 citas previstas en Europa, incluida la de Montmeló. Es un ejemplo del frágil arranque de la F1.

"Como resultado de los desafíos actuales presentados por COVID-19, nosotros y nuestros promotores en Azerbaiyán, Singapur y Japón hemos tomado la decisión de cancelar sus carreras para la temporada 2020", indica Liberty Media, la empresa promotora de la F1.

"Estas decisiones se han tomado -añaden- debido a los diferentes desafíos a los que se enfrentan nuestros promotores en esos países. En Singapur y Azerbaiyán, los largos plazos de entrega necesarios para construir los circuitos hicieron que fuera imposible albergar los eventos durante un período de incertidumbre y en Japón, las restricciones de viaje en curso también llevaron a la decisión de no proceder con la carrera".

La evolución de la competición dependerá de cómo evolucione la pandemia de forma global y en los países que albergarán los grandes premios planificados hasta ahora. Las dudas surgen también incluso en Europa en algunos países como Reino Unido, que ha registrado una de las cifras más altas de víctimas mortales por coronavirus, aunque en otros como en Austria pueden existir más garantías de celebración de las carreras por la menor incidencia de la Covid-19.

"Esto se parece más a un campeonato de Europa que a un Mundial de F1", admiten los medios de comunicación especializados en la categoría reina del automovilismo mundial.

A propósito, también puede estar en peligro el GP de Vietnam al no ser un circuito permanente, y el de Brasil debido a la fuerte incidencia de la pandemia. Con estas cancelaciones definitivas, quedarán como carreras probables al margen de Europa las de Abu Dabi y Estados Unidos, con México también en duda.

Además, puede haber otros circuitos europeos alternativos para rellenar huecos. Mugello es uno de ellos y también Imola.

Mario Rosa