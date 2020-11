Aunque ganó Hamilton, destacó el notable triunfo de Aramendía en el TC2000 argentino

Automovilismo

Nacional de Karting - San José

Gran cierre con campeones y la presencia de Santiago Urrutia

El Campeonato Nacional de Karting llegó a su fin con la sexta Fecha en el kartódromo internacional Luis P. Serra de la ciudad de San José. Jornada que se desarrolló bajo estricto protocolo sanitario supervisado por las autoridades sanitarias locales y que tuvo en Santiago Urrutia una presencia descollante.

El piloto coloniense, que viene de brillar en el automovilismo Mundial, compitió de igual a igual con los grandes campeones del karting uruguayo reunidos en la categoría Master. Ni los jóvenes talentos compatriotas ni el propio Santiago Urrutia se dieron tregua y salieron dos grandes carreras en las que Urrutia tuvo que remarla desde atrás tras tocarse en ambas largadas.

Finalmente el coloniense fue segundo en la carrera 1 y cuarto en la carrera 2 lo que le permitió -por suma de puntos- llegar al podio del fin de semana en el segundo lugar. La victoria en Master se la adjudicó el joven Tomás Granzella en tanto fue tercero Agustín Cejas quien además cosechó el título de Campeón en la máxima categoría del karting uruguayo.

Con los resultados registrados en las restantes categorías, Juan Manuel Martínez se consagró campeón en Cadetes; Gastón Irazú en Junior Max; Andres Bango (Senior MY10); Matías Travers (Shifter 200), Agustín Caissutti (Super Shifter 250); Ignacio Romero Sosa (F400) y Andrés De Araujo (Praga Rotax DD2).

TC2000 - Argentina

Lo que le faltaba: Rodrigo Aramendía ganó la Final

Tras conseguir este año dos victorias consecutivas en la carrera Sprint (carrera corta) del TC2000, Rodrigo Aramendía fue este domingo decidido a lograr su "asignatura pendiente": vencer en una gran Final de la categoría.

Lo logró. Tras partir desde el quinto lugar, Rodrigo Aramendía logró llevar a su Citroen C4 Lounge al segundo lugar e iniciar desde allí el ataque a quien lideraba la competencia. En el séptimo giro el uruguayo pasa al liderazgo tras linda maniobra y de allí en más, impuso el ritmo necesario para poner distancia con sus rivales y administrar la diferencia.

Un triunfo categórico que lo pone en el sexto lugar del Campeonato Argentina de TC2000 y con firmes posibilidades de cerrar la temporada entre los tres mejores.

TC Pick Up - Argentina

Dos buenos resultados para Mauricio Lambiris

Hace menos de un mes, Mauricio Lambiris se estrenaba en el Campeonato de las Pick Up que impulsa la ACTC en el vecino país. Fue un comienzo muy auspicioso al vencer en una de las dos carreras de ese fin de semana en el autódromo de La Plata.

Si bien no pudo llegar al podio en su segunda presentación en ese mismo escenario, Mauricio Lambiris volvió a destacarse. Clasificó 12 pero en ambas carreras pudo avanzar para finalizar 11 en la carrera 1, y 6 en la carrera 2, ambas disputadas en el Mouras de La Plata.

TCPMouras - Argentina

Un auto atravesado y se terminó la Final para Eddy Mion

Una lástima. El aguerrido pandense Eddy Mion cedió una importante cosecha de puntos al quedar fuera de carrera en la séptima Final del año del TCP Mouras disputada en el autódromo de La Plata.

El uruguayo a bordo de un Dodge, había hecho una buena largada, se disponía a seguir avanzando en el tránsito de la primera vuelta cuando repentinamente dos autos se tocaron y uno de ellos quedó atravesado delante sin poder esquivarlo.

Los daños en el frontal del auto de Mion fueron tales que no pudo seguir en carrera.

Fórmula 1 - GP de Bahrein

Después de golpes, vuelcos e incendios, ganó Hamilton

En la carrera más accidentada de los últimos tiempos de la Fórmula 1, Hamilton venció en el GP de Bahrein; podios de Verstappen y Albon, de Red Bull.

Pasó de todo en Bahrein. Golpes tremendos, incendios, vuelco. Pese a todo, siempre gana el mismo. Lewis Hamilton se impuso en el GP de Bahrein, en la competencia nocturna que realizó la Fórmula 1 en el trazado de Sakhir.

Detrás de Hamilton, que ya se había consagrado campeón mundial de manera prematura, se ubicaron los dos Red Bull, ya que Max Verstappen fue segundo, y tercero, Alex Albon.

La carrera fue por demás accidentada. Además del tremendo accidente de Romain Grosjean apenas iniciada la prueba, que partió en dos el Hass tras impactar contra un guardrail, con el incendio inmediatamente posterior, se sucedió luego el vuelco de Lance Stroll, con el Racing Point.

El otro auto rosa, conducido por el mexicano Sergio Pérez, se encaminaba al podio, pero sufrió inconvenientes en la unidad de potencia y terminó también con fuego a poco del final.

"Fue una imagen shockeante, impactante. Los pilotos sabemos que tomamos un riesgo. No sé cuántos G habrá sufrido, pero por suerte el guardrail no lo cortó. Este es un deporte riesgoso. Siempre empujamos los límites, hay que respetarlo. La Fórmula 1 y la FISA realizaron un gran trabajo. Y se investigará para que no se repitan estas situaciones", comentó Hamilton sobre el accidente que protagonizó Grosjean.

