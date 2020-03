¿Todo el equipo debería infectarse de coronavirus? Inédita propuesta de Red Bull…

Automovilismo

Automovilismo electrónico

Marcos Landa y Mauricio Lambiris: los "simuladores"

Sin automovilismo en la región y casi, casi, en todo el mundo, el automovilismo electrónico o virtual, ha tomado un gran auge. Desde hace un año la Federación Internacional del Automóvil (FIA) lo incluyó dentro de su programa de promoción del deporte generando el primer Campeonato Mundial en 2019.

Con ello, la tecnología ha llegado a los simuladores capaces estos de copiar con absoluta fidelidad las condiciones de pista, reacciones del auto, etc. Son aparatos que van desde los US$ 5000 a los US$ 20000 o más.

Por lo tanto, la modalidad ya instalada ahora avanzó a pasos agigantados como consecuencia de la pandemia que afronta el mundo.

Uruguay no estuvo ajeno a este hecho y el automovilismo virtual llegó de manera incipiente pero con gran repercusión. Se disputó la primera fecha de tres de la Copa #YoMeQuedoEnCasa en este caso reservada solo a pilotos del automovilismo uruguayo sea de la especialidad que sea. La victoria se la adjudicó Marcos Landa completando el podio Gianfranco Barbero e Ignacio Abelenda.

La siguiente fecha de la Copa #YoMeQuedoEnCasa será exclusivamente para aficionados y los mejores 12 pilotos y los mejores 12 aficionados irám a la tercera fecha que será a su vez la gran final.

Por su parte y en Argentina, donde el automovilismo virtual lleva ya un año, la cuarentena vino bien para ponerlo en escena con más vigor. Especialmente la ACTC que desarrolló una fecha del popular TC con todos sus pilotos estrellas. Venció Agustín Canapino -especialista en simulador- en tanto nuestro compatriota obtuvo "su mejor resultado" en lo que va del año en la categoría logrando la quinta colocación.

Fórmula Uno

Polémica: "los pilotos de Red Bull deben contraer coronavirus"

El asesor del equipo Red Bull, Helmut Marko, dijo que sus pilotos, entre ellos Verstappen, deben infectarse de Coronavirus, ya que "son jóvenes y fuertes".

¿A quién se le ocurre infectar adrede con Coronavirus? Mientras el mundo se altera, casi detenido, para enfrentar la pandemia del Covid-19, hay pensamientos contrarios, que argumentan la necesidad de contagiarse adrede. Y esa idea está dentro del equipo Red Bull, de Fórmula 1, para que sus pilotos puedan empezar la temporada fuertes.

Helmut Marko, médico y asesor del team de F.1, afirmó que propuso a la cúpula de Red Bull juntar a todos sus pilotos, los que compiten en la máxima categoría como a los juniors, en un campamento para que se infecten entre ellos de coronavirus y así superaran el problema lo antes posible.

"Los pilotos de Red Bull deben contagiarse de coronavirus. Tenemos a cuatro pilotos de Fórmula 1 y de ocho a diez juniors, el plan era ir al campamento con todo el grupo. De esta manera podían trabajar física y mentalmente durante este periodo y también podían infectarse. Sería algo exclusivamente positivo porque son jóvenes y, por lo tanto, fuertes", explicó Marko en el programa de la televisión austriaca ORF 'Sport am Sonntag'.

Mientras Marko sostiene que el Coronavirus "no es para tanto", sus declaraciones causaron rechazo y polémica en Europa, fundamentalmente en los países donde más golpea el virus, como en Italia, España y Francia.

Fórmula Uno

Toma vigor adelantar vacaciones y correr enero/febrero

Sigue la incertidumbre por la dinámica de la pandemia, pero la idea es iniciar en junio en Canadá y terminar en febrero de 2021 con 15 a 18 Grandes Premios.

La pandemia de coronavirus pegó de lleno en la Fórmula 1 que hoy se debate en medio de una situación incierta, con carreras canceladas y equipos cerrados o con industrialización de elementos para ayudar en la crisis sanitaria de Europa. Sin embargo debe analizar cómo será el campeonato 2020, más allá de la definición del ex dueño de la categoría Bernie Ecclestone quien dijo que este año no debería haber Fórmula 1.

Pese a todo la categoría estudia de terminar la temporada 2020 en febrero del próximo año. Con las primeras ocho carreras postergadas debido a la pandemia de coronavirus, la Fórmula 1 analiza la posibilidad de un breve intervalo entre los dos campeonatos, ya que marzo de 2021 debería recibir el comienzo del certamen 2021.

El cambio radical serviría para mantener el mayor número de carreras en el campeonato. Los Grandes Premios de Bahrein, China, Vietnam, Países Bajos (ex Holanda), España y Azerbaiyán esperan una nueva fecha, mientras que Australia y Mónaco ya fueron cancelados. En total, la Fórmula 1 prevé entre 15 y 18 fechas.

Según grandepremio.br de Brasil, el final del campeonato previsto para febrero de 2021 eliminaría las pruebas de pretemporada. Los equipos ya acordaron que usarán el mismo chasis a partir de 2020 el próximo año. El único cambio significativo será en McLaren, que cambiará de motores Renault a Mercedes.

Cabe recordar que la temporada 2020 está programada para comenzar el 14 de junio con el Gran Premio de Canadá.

Recientemente, el jefe de Ferrari, Mattia Binotto, señaló el interés de la FIA y Liberty Media en que la temporada termine en 2021. También se están considerando los fines de semana con solo dos días de actividad para algunos Grandes Premios.

Mario Rosa