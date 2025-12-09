¿Picó en Punta?: Franco Colapinto tiene a Uruguay como posible destino para sus vacaciones

Tras el final de la temporada 2025 de Fórmula 1, los pilotos se preparan para varias semanas de vacaciones, antes de empezar a trabajar de lleno en los nuevos autos que pondrán en pista el año próximo.
Entre ellos, el argentino Franco Colapinto, de Alpine, reveló los posibles destinos que tiene previstos visitar entre fines de diciembre y principios de enero.
En un video compartido por la escudería, donde también aparece su compañero de equipo Pierre Gasly, Colapinto cuenta que planea viajar a Argentina para pasar días con su familia, donde tomará tanto sol como mate.
Pero, además, en el diálogo con Gasly, el joven piloto argentino también mencionó a Uruguay como uno de los destinos que podría visitar en estas vacaciones.
Montevideo Portal
