Resumen de noticias deportivas del fin de semana

Indianápolis - Indy Lights

Urrutia: "Se podía ganar, la estrategia era buena"

El óvalo de Indianápolis ya es historia para Santiago Urrutia (Belardi) tras disputar allí la 4ª. Fecha del campeonato de Indy Lights que significó la carrera 7 del año, pactado a 17 competencias.

Tras luchar por la victoria, el joven coloniense resignó no solo la victoria sino un lugar en el podio, para lo cual hizo méritos más que suficientes. Luego de digerir ese sabor amargo de llegar tan, tan cerca de ganar en el mítico óvalo pero finalmente resignarse al cuarto lugar, el piloto compatriota destacó lo siguiente: "se podía ganar, la estrategia era buena. La prueba está que llegamos a la vuelta final al frente de la competencia. Sabía que me podían pasar pero yo sabía que podía volver a pasarlos en la recta hacia la meta. Pero se dieron dos cosas que tiraron por tierra el esfuerzo: primero, que los tres autos de Andretti pudieron entrar en mi succión. Yo esperaba definir con una solo de ellos. Y lo otro fue que en el ingreso a la última vuelta, Dalton Kellett me tocó levemente pero suficiente para hacerme perder velocidad. La prueba está que pese a eso, me fui encima de los tres Andretti en la recta de meta pero bueno...se terminó la carrera: las carreras son así, muchas veces injustas".

TC en Concordia - Argentina

Lambiris: otro golpe para otra remontada

No hay caso. Otra vez salir a pelearla desde el fondo por errores ajenos. La serie previa a la Final, fue lapidaria para las aspiraciones de Mauricio Lambiris (Ford) en la sexta fecha del TC disputada en el autódromo de Concordia, Argentina. El piloto compatriota largó y ya iba por un lugar entre los tres primeros de la carrera corta cuando al superar a Esteban Gini, éste lo golpeó con dureza. Como consecuencia, Lambiris fuera de carrera con la dirección rota y Gini excluido por maniobra antideportiva. Bien las autoridades pero el daño ya estaba hecho.

Desde el lugar 38 entre 42 pilotos, Mauricio Lambiris salió a disputar la Final con la mente puesta en tratar de escalar lo más posible para sumar algún punto y mantenerse en la zona de play off con los 12 mejores pilotos que irán luego a definir el título de campeón en las últimas cinco carreras del año.

Objetivo cumplido al arribar en el lugar 23 y con ello rescatar puntos para mantenerse entre los nueve mejores. Por momentos incluso el uruguayo llegó a estar en el lugar 18 pero nuevamente algunas incidencias entre rivales a su frente, volvieron a complicarlo.



Sudamericano de Rally - Erechim, Brasil

Uruguayos se enderezaron en el segundo día

Los dos equipos uruguayos presentes en el Rally de Erechim (Brasil), tercera fecha del certamen Codasur, llegaron a la meta en el día dos, tras reengancharse para los cinco tramos de la etapa final. El sábado, primera jornada en ruta de carrera sudamericana, Rodrigo Zeballos/Sebastián Dotta (Peugeot 208 Maxi Rally) y Luigi Contín/Federico Rodríguez (Peugeot 208 R2) abandonaron a poco de iniciarse la carrera como consecuencia de respectivas salidas del camino.

Tras una gran tarea de reparación de ambos autos, los dos equipos compatriotas fueron en busca de los puntos que otorga el reglamento para quienes se reenganchan en el segundo día de carrera. Y lo consiguieron.

El binomio Zeballos/Dotta llegó sexto en la RC2 y fue segundo en la Copa Maxi Rally, mientras que Contín/Rodríguez finalizaron segundos en la RC4.

Rally de Rojas - Rojas, Argentina

Uruguayo Fernando Cáceres logra segunda victoria

El piloto uruguayo Fernando Cáceres copilotado por el argentino Pablo Rubio a bordo de un Subaru Impreza, logró otra contundente victoria en el Rally Federal de Argentina, para encaramarse en la primera posición de su categoría. Los Campeones 2017 de la Categoría N4 se impusieron en el Rally de Rojas (Provincia de Buenos Aires) en la misma categoría N4 y subieron al podio de la clasificación general ya que lograron arribar terceros. Fue la segunda victoria consecutiva del binomio.

La 30a. edición del Rally de Rojas fue nuevamente un gran éxito. Se trata de una prueba con enorme convocatoria, un clásico entre las tripulaciones que compiten en el certamen Federal de Rally.

Tras esta tercera fecha de un total de nueve, la tripulación compatriota toma la punta en la categoría N4 y con ello ratifican sus aspiraciones de retener el título alcanzado el año pasado.

Fórmula Uno - GP de Mónaco

Daniel Ricciardo es el nuevo rey del Principado

Daniel Ricciardo dominó de principio a fin el Gran Premio de Mónaco y consiguió su segundo triunfo de la temporada con el Red Bull. El piloto australiano cerró un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Mónaco, ya que dominó cada salida a pista y consiguió su segundo éxito del año y el séptimo dentro de su historial dentro de la Fórmula 1.

Lo escoltaron en el podio Sebastian Vettel (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes). Desde los primeros momentos de la carrera, Daniel Ricciardo se escapaba rápidamente de Sebastian Vettel y tercero se ubicaba Lewis Hamilton. A su vez, Max Verstappen (Red Bull) avanzaba algunas posiciones desde el fondo luego de no haber clasificado el sábado.

Mercedes y Lewis Hamilton tomaron la decisión de pasar por boxes en vuelta 12 y el británico calzó el compuesto ultrabando. El alemán de Ferrari paró en el giro 16 y Ricciardo en la vuelta 17, todos con la misma goma. Mientras que Valtteri Bottas (Mercedes) le ponía sus fichas al neumático superblando.

Ricciardo seguía en lo más alto del clasificador, seguido por Vettel, Hamilton, Kimi Râikkônen y Valtteri Bottas. Pero no todo fue color de rosa para Red Bull y Ricciardo ya que el australiano le reportaba a su equipo problemas de potencia. El que aprovechaba esta situación era Vettel, quien se acercaba al líder pero no lo podía superar.

Verstappen llegó a la zona puntuable en el giro 53 cuando Fernando Alonso (McLaren) debió abandonar por un inconveniente en la caja de cambios.

Uno de los momentos más impresionantes de la carrera se producía sobre el final, cuando Charles Leclerc se quedaba sin frenos en su Sauber e impactaba contra el Toro Rosso de Brendon Hartley a la salida del túnel, a falta de seis giros para la bandera a cuadros.

Finalmente fue victoria para un emocionado Ricciardo, seguido por Vettel, Hamilton y los finlandeses Raikkonen y Valtteri Bottas. Con estos resultados, el campeonato tiene a Hamilton en lo más alto con 110 puntos, seguido por Vettel con 96 unidades y tercero Ricciardo con 72. La próxima fecha será el 10 de junio con el Gran Premio de Canadá.

500 Millas de Indianápolis - Indy Car

Will Power se dio el gusto y puso su firma en cambiante final

Will Power consiguió la victoria en las míticas 500 Millas de Indianápolis. En la segunda posición finalizó Ed Carpenter y tercero Scott Dixon.

La edición 102 de las 500 Millas de Indianápolis tuvo un nuevo ganador. Se trata del australiano Will Power, un histórico de la Indy Car, campeón en 2014, quien se encontró con la punta de la competencia en los giros finales. Además, le dio el triunfo 201 en este circuito al equipo de Roger Penske.

El español Oriol Servia era el líder de la competencia cuando faltaban 10 vueltas para la bandera a cuadros y rogaba que apareciera una bandera amarilla para que le permitiera ahorrar combustible. Sus plegarias se hacían realidad, ya que el brasileño Tony Kanaan se pegaba contra el muro luego de perder el control de su auto y se neutralizaba la carrera.

La competencia volvía a tener velocidad y el contador manifestaba que faltaban siete vueltas para el cierre. Ni lerdo ni perezoso, Stefan Wilson atacaba a Servia y lo superaba para ser el nuevo puntero, seguido por Jack Harvey, Will Power y Servia.

Todo daba a entender que Wilson ya tenía el triunfo en el bolsillo con el auto de Andretti, hasta que con cuatro giros para que se baje el telón de la carrera, Wilson y Harvey, primero y segundo, se iban a boxes a recargar combustible y detrás hacía los mismo Servia con lo que le servían en bandeja la posición de privilegio a Power.

Fue así entonces que el piloto australiano ganaba su primera carrera en el mítico óvalo de Indiana, escoltado por Ed Carpenter y Scott Dixon. Mientras que los mejores cinco los completaron Alexander Rossi y Ryan Hunter-Reay.

Mario Rosa, integrante de APUM, Asociación de Periodistas Uruguayos del Motor