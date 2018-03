Lanzamiento regional: se presentó en Córdoba el nuevo Fiat Cronos

Mercado

Córdoba (Argentina) - La flamante estructura organizacional de la marca, que nuclea a los mercados sudamericanos menores bajo la denominación ROL (a gestionarse desde una nueva oficina central chilena) determinó también un nuevo orden para el lanzamiento del novísimo Fiat Cronos. Primero se mostró para los dos gigantes del Mercosur, Argentina y Brasil, y luego fue el turno para el conglomerado de países con mercados más chicos, entre los que naturalmente, se encuentra Uruguay.

Viajamos entonces hasta la capital cordobesa para tomar contacto con este modelo, que de paso sirvió como excusa para visitar la planta de FCA Argentina, ubicada precisamente en la localidad de Ferreyra, a pocos kilómetros de aquella ciudad. Por cierto que de esa unidad industrial nace el Fiat Cronos. La planta fue preparada para ello en base a fuertes inversiones del Grupo FCA, con lo que además de ampliarse, se modernizó sustancialmente y entre otros beneficios genera nuevos puestos de trabajo. Pero en otro informe hablaremos puntualmente acerca de lo que vimos en la visita.

Fiat Cronos

Con el inicio de producción del Cronos, comienza el camino del retiro para otros modelos de Fiat que ya cumplieron su ciclo vital, y serán reemplazados con el nuevo producto.

Este sedán, uno de los lanzamientos más importantes para la marca para el año en curso, forma parte de la nueva era de productos Fiat integrada con el compacto Mobi, la pick up mediana Toro y el hatch Argo. Si bien es real que Cronos comparte la plataforma modular MP-S y buena parte de sus componentes con dicho hatch, Fiat sostiene que se trata de modelos muy distintos en función del trabajo dedicado por separado para el desarrollo de ambos productos. De hecho, mientras Argo se produce en Brasil, el sedán nace como ya vimos desde la factoría Argentina.

Según informó Claudio Demaría, responsable de Ingeniería de FCA Latam, solamente el 30% de la estructura está compartida.

Desde el punto de vista estilístico, el frontal no puede negar la familiaridad con el Argo, pero definitivamente, con los cambios necesarios como para dotarle de una personalidad propia y bien definida. Por supuesto que la mayor diferencia se aprecia desde los laterales y en el frente posterior, en el que la integración del baúl al resto de la carrocería fue lograda magistralmente por parte de los diseñadores de FCA. Sin olvidar un buen acento deportivo.

Sus dimensiones son de 4,364 mts. de largo, 1,726 de ancho y 1,508 de altura. La distancia entre ejes es de 2,521 mts., que no es la mayor dentro de su segmento, pero según la explicación de Demaría, ofrece la mejor proporcionalidad respecto a la trocha y es la necesaria como para ofrecer una buena habitabilidad a los pasajeros de las plazas traseras. Y también lograr un baúl de generosos 525 lts de capacidad, con buen ángulo de apertura de la tapa y fácil accesibilidad para la carga.

En términos de equipamiento y siempre según versión, la marca apuesta a la incorporación de tecnologías de avanzada tales como control de tracción, control dinámico, asistente para partidas en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos, etc.

Es sistema Multimedia de Cronos, incluye una pantalla táctil de 7" con alta definición, ubicada al centro del panel pero manteniendo la altura visual del cuadro de instrumentos, con mandos al volante para gerenciar sistemas de watsapp, Waze y Spotify y que incluye reconocimiento de voz, audio streaming y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

Por otra parte, suma el sistema Keyless Entry´n Go, que permite el acceso al auto sin llave (gracias al sensor de proximidad) y el encendido/apagado del motor mediante botón. Naturalmente que ofrece además aire acondicionado o climatizador bi zonal, dirección con asistencia eléctrica, vidrios eléctricos, espejos eléctricos con tilt down (baja el del acompañante al colocar la reversa), luces diurnas, sensor crepuscular y de lluvia, fijaciones Isofix, etc., y una larga lista de opcionales para quienes deseen personalizar su auto.

En materia de seguridad y al igual que con Argo, Fiat sometió al nuevo sedán a pruebas virtuales de impacto frontal, lateral y trasera. El resultado muestra un notable solidez estructural, con las puertas que se mantienen cerradas y manteniendo intacta la célula del habitáculo que protege a sus ocupantes.

Mecánicas

Para el lanzamiento, FCA presentó dos variantes de motorización y dos transmisiones. La versión de entrada utiliza el motor 1.3 FireFly, con 99 CV de potencia y 13 kgmf de torque a 4.000 rpm. Trabaja asociado a una caja de cambios manual de 5 marchas.

Luego le sigue el 1.8 E-TorQ EVO VIS 1.8 con 130 caballos y 18,6 kgmf a 3.750 vueltas, pero en este caso puede asociarse a la misma transmisión manual de 5 cambios, o a una automática de 6 velocidades con opción secuencial. Esta caja es la misma que utiliza el Jeep Renegade y cuenta con la función Neutral, capaz de desacoplar el motor de la transmisión en la paradas cortas que ocurren dentro del tránsito, tanto para mejorar el confort como para economizar combustible.

Llegada

Si bien se anunció oficialmente el ingreso a Uruguay a partir de junio de este año, habrá que esperar un poco más para poder confirmarlo. Lo mismo que los precios de venta, que no se informaron específicamente pues es lógico que cada mercado hará lo propio a su debido tiempo.

Como dato adicional y de color, dentro de la campaña de comunicación publicitaria para el Fiat Cronos, se encuentra una pieza audiovisual filmada íntegramente en Uruguay y con actores locales. En breve podremos compartirla.

Buenos días

Luis Piedra Cueva

Viaje por invitación de Sevel Uruguay